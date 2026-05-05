汇控3年财务目标不变 CFO对中东拨备水平放心 重申50%派息比率承诺

面对中东冲突引致全球不确定性加剧，汇控（005）仍维持未来三年的财务目标不变，包括平均有形股本回报率（RoTE）达到17%、甚至更高。集团财务总监郭珮瑛（Pam Kaur）表示，由于首季RoTE创下纪录，达到18.7%，带来缓冲，又相信银行业务净利息收入增长可抵销信贷成本增加，集团最新亦上调了今年的银行业务净利息收入至约460亿美元。不过，若同时出现油价上涨、通胀加剧、国内生产总值显著放缓、失业率上升及市场中断此情境，预期除税前利润将会受到中至高单位数的不利影响，假如情况未能缓解，则可能导致今年的RoTE无法达标。

第一季RoTE为全年提供缓冲

汇控于首季就中东增拨3亿美元准备，郭珮瑛对此拨备水平感放心，当中已考虑了不同概率的下行情境，以及中东相关压力情境，故将预期信贷损失占贷款总额平均值由原来约40个基点上调至45个基点，但同时将今年银行业务净利息收入指引由原来至少450亿美元上调至约460亿美元，主要料可受惠于4月中以来的利率曲线、结构性对冲及存款增长持续稳健。

她指，集团设定的压力情境是一个综合情境，收入端的冲击来自两个极端假设：一是油价持续维持在145美元一桶，高通胀、客户存款基础也受压，但过去大多的压力情境显示汇控都是出现存款流入多于流出；二是财富管理手续费收入下降，但事实上现时理财产品销情利好费用收入，因此集团维持财务目标不变。

然而，她承认中东冲突确实会对RoTE造成压力，但第一季RoTE达18.7%，为全年提供很大缓冲。她又提到若然出现严峻的下行情境，汇控也有大量缓解措施应对，包括去风险化、增加低风险业务增长、削减成本和投资，相信这些管理行动足以减轻对RoTE的影响。

中东财富管理资金流出极少

郭珮瑛又透露，中东战事持续至今，该地区的财富管理资金流出极少，交易流程正常，大客户贷款提取增加、存款基数扩大，信贷组合保持韧性，将继续投资中东地区的财富管理业务。她指，目前汇丰在中东雇员有数千人，多为本地员工。

至于股息，她重申承诺维持50%的派息比率，这是绝对承诺，在任何情况下都不会被稀释。她回应股份回购问题时称，这是季度检讨程序，会视乎普通股权一级资本比率、贷款增长等资本需求，在确保50%派息比率后，再考虑回购，集团在第二季亦会检讨，并对资本生成能力有信心，但最终仍需视宏观环境而定。

港商业房地产市场开始回稳

香港商业房地产方面，她指首季相关拨备非常少，主要由于住宅市场价量均有实质进展，零售物业也连续10个月有增长，今年迄今增长12%；中环写字楼的交易量不俗，空置率正在下降，但新界和东九龙的空置率仍有压力，所以尚未完全走出周期，惟已开始见到回稳。

另外，她指汇控涉及私募信贷的敞口占资产负债表维持约2%以内，而具体敞口为60亿美元。有关首季出现一笔4亿美元与英国一家财务保荐人第二市场证券化风险承担有关的拨备，她指这是一宗欺诈，属一次性拨备。

就昨日宣布出售印尼零售及财富管理业务，她预计明年将因此录得最多4亿美元的收益。

有关集团重组进展，她指重组简化计划于去年初开始，所有行动预计在今年中完成，但因通知期及遣散费等缘故，因此要到至今年底才正式结束。

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