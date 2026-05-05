传苹果洽Intel及三星代工 成台积电以外选择  纾缓晶片短缺危机

据彭博报道，苹果公司正与Intel（英特尔）及三星电子进行初步磋商，计划由两家公司在美国代工生产其设备的核心晶片，此举将为苹果提供长期合作伙伴台积电之外的第二个选择，以减低单一地区供应风险，并纾缓晶片短缺危机。

苹果高层参观三星德州厂房

报道引述消息指，苹果已与Intel展开初步谈判，苹果高层亦参观了三星位于德州（Texas）正在建设的先进晶片厂房；不过，目前两项努力尚未落实任何订单。据悉，苹果对非台积电的技术仍有顾虑，最终也未必会新增合作伙伴。苹果、Intel、三星及台积电发言人均拒绝置评。

十多年来，苹果一直依赖自主设计的核心处理器（SoC），并依赖台积电制程工艺生产，最新款iPhone与Mac均采用3纳米制程工艺。然而，随着AI数据中心的大规模建设，加上市场对运行本地AI模型的Mac机需求超预期，引发晶片短缺，即使是身为全球最大晶片买家之一的苹果亦难以避免供应链断裂的风险。

库克：供应链弹性比以往低

苹果行政总裁库克在季绩电话会议上亦直言，iPhone及Mac的晶片短缺正限制公司增长，并坦言「当前供应链的弹性比以往要低」。他强调，目前的短缺并非记忆体晶片，而是先进制程的核心处理器（SoC），这导致Mac mini及Mac Studio等产品供不应求，预期供需平衡仍需数月时间才能恢复。苹果营运团队目前正积极调配资源，力保采用不同处理器的AirPods及苹果 Watch等其他产品线免受波及。

伙拍Intel或改善与政府关系

不过，要寻找备用供应商并非易事。Intel及三星目前在产能规模及制作工艺上，仍难与台积电匹敌。对于由行政总裁陈立武领军的Intel而言，争取外部晶片代工客户是复兴计划的关键一环。其代工业务仍处于初期拓客阶段，若成功拿下苹果订单，或助力吸引更多新业务。至于在全球代工市场排行第二的三星，获得苹果订单将为其带来巨大利好。

报道又指，除了纾缓供应链压力，与Intel合作或有助苹果改善与美国总统特朗普政府的关系。去年美国政府曾注资Intel，并视其为国家晶片产业重点企业。