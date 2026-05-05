Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和悉售VodafoneThree 分析称时机略「意外」 惟有助派息及修复估值

商业创科
更新时间：15:08 2026-05-05 HKT
发布时间：15:08 2026-05-05 HKT

长和（001）宣布悉售英国电讯业务VodafoneThree 49%股权，料将套现逾450亿港元。对于这宗巨额交易，Blue Water Capital首席投资官李泽铭接受《星岛头条》访问时表示，长和近年持续出售资产，逐步退出传统业务的战略意图明显，但预计集团将利用这笔巨资减债及派发特别息，长远有助修复目前偏低的估值。

正值AI世代 网络需求大增

李泽铭指出，长和出售资产的举动本身并不令人意外，因集团早前已先后减持码头及欧美电网等传统低回报项目，以寻求更佳的退出方式。不过，今次出售英国电讯业务的时机却略显「意外」。

他解释，集团去年才花大力气促成英国业务合并，曾表示会投资5G网络；加上现时正值AI世代，市场对5G及宽频网络需求大增，这类基建理应能提供稳定回报。长和选择在收成期前退出，连具潜力的电讯业务亦告套现，进一步加深了市场对其「套现退场」的印象。

上市公司资产不断被剥离

观察长和近年操作，李泽铭点出其「资产变现与新增投资极不对称」的现象。他指出，上市公司的核心资产不断被剥离，却鲜见具代表性的新增投资；相反，李氏家族的私人基金会却持续低调地在医疗、生物科技及人工智能等前沿领域进行投资。这反映大股东可能认为，未来的新投资已未必需要透过上市公司的形式进行。

套现后料首要减债 有派息憧憬

至于套现逾450亿元现金后去向，李泽铭相信，集团首要是减低负债，余下资金很大机会以股息形式派发给股东。他分析指，长和作为综合企业，目前市帐率仅约0.4至0.5倍，长期被市场低估。若集团能持续将资产以合理价格变现，并将现金回馈股东，加上大股东持股比例高、派息绝对符合其利益，此举将有助逐步提升上市公司的整体估值。对小股东而言，这未必是一件坏事。

相关文章︰
长和悉售英国VodafoneThree 49%持股 套现逾450亿 料下半年完成
长和售英国电讯业务 去年完成合并变现离场 欧洲资产交易频繁 盘点近年大Deal

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
00:56
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
7小时前
五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 事主有回应
社会
6小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
8小时前
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
7小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
5小时前
结业潮｜北角新港宴会厅结业 20多名员工受影响 被拖欠1至2个月工资
社会
5小时前
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
饮食
5小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
5小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
2026-05-04 16:00 HKT
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
21小时前