长和悉售VodafoneThree 分析称时机略「意外」 惟有助派息及修复估值

长和（001）宣布悉售英国电讯业务VodafoneThree 49%股权，料将套现逾450亿港元。对于这宗巨额交易，Blue Water Capital首席投资官李泽铭接受《星岛头条》访问时表示，长和近年持续出售资产，逐步退出传统业务的战略意图明显，但预计集团将利用这笔巨资减债及派发特别息，长远有助修复目前偏低的估值。

正值AI世代 网络需求大增

李泽铭指出，长和出售资产的举动本身并不令人意外，因集团早前已先后减持码头及欧美电网等传统低回报项目，以寻求更佳的退出方式。不过，今次出售英国电讯业务的时机却略显「意外」。

他解释，集团去年才花大力气促成英国业务合并，曾表示会投资5G网络；加上现时正值AI世代，市场对5G及宽频网络需求大增，这类基建理应能提供稳定回报。长和选择在收成期前退出，连具潜力的电讯业务亦告套现，进一步加深了市场对其「套现退场」的印象。

上市公司资产不断被剥离

观察长和近年操作，李泽铭点出其「资产变现与新增投资极不对称」的现象。他指出，上市公司的核心资产不断被剥离，却鲜见具代表性的新增投资；相反，李氏家族的私人基金会却持续低调地在医疗、生物科技及人工智能等前沿领域进行投资。这反映大股东可能认为，未来的新投资已未必需要透过上市公司的形式进行。

套现后料首要减债 有派息憧憬

至于套现逾450亿元现金后去向，李泽铭相信，集团首要是减低负债，余下资金很大机会以股息形式派发给股东。他分析指，长和作为综合企业，目前市帐率仅约0.4至0.5倍，长期被市场低估。若集团能持续将资产以合理价格变现，并将现金回馈股东，加上大股东持股比例高、派息绝对符合其利益，此举将有助逐步提升上市公司的整体估值。对小股东而言，这未必是一件坏事。

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