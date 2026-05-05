传OpenAI分拆硬件及机械人业务遭否决 积极削减副业 集中拓「超级App」

据《华尔街日报》报道，正加速筹备IPO的AI巨头OpenAI，去年底曾考虑将旗下机械人及消费级硬件部门分拆为独立公司，以让两大业务更大发展空间，同时避免拖累核心主业务。不过，该计划最终被否决，主要由于新公司仍可能需合并计入资产负债表，无法实现财务完全隔离。另外，OpenAI正积极缩减「副业」，并将资源集中于开发全新的「超级App」，以抗衡竞争对手Anthropic。

正迈向IPO 面临压力加大

报道引述消息报道，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）过往一直大力支持远超聊天机器人（Chatbot）的激进项目，希望为研发及产品研发树立高标准。惟随着公司迈向IPO，其面临越来越大的压力，被要求缩减未能带动收入增长的「副业专案（Side quests）」。

在落后竞争对手Anthropic后，OpenAI正将业务重心转向开发全新的「超级App」，以争取更多程式设计员及企业用户。虽然公司近期曾一度未能达成用户规模及收入目标，但随着新AI模型推出，增长已有所加速。此外，OpenAI砍掉了视频生成工具Sora，为核心产品腾出更多算力资源。

未来仍可能重启业务分拆

报道指，OpenAI未来仍可能重启业务线分拆的构思。市场预期，届时公司或会仿效Google母公司Alphabet的模式，将核心搜寻业务与自动驾驶Waymo、生命科学Verily等风险较高的前沿创新业务剥离并独立运作。

事实上，其他科技巨头亦有类似做法，例如Meta会单独披露元宇宙部门数以百亿美元计的亏损，微软亦会在财报中分拆列出游戏部门及LinkedIn的业绩。

前苹果设计总监领导硬件部门

目前，OpenAI的机械人及消费级硬件部门均独立运作，并直接向奥特曼汇报，内部视其为独立初创企业，保密程度极高。资料显示，OpenAI去年5月以近65亿美元全股票方式收购由前苹果设计总监Jony Ive领导的AI公司io，正式成立消费级硬件部门，并吸纳约55名员工。

奥特曼曾向员工透露，正研发的新装置能感知用户周围环境，并可放进口袋，定位为继MacBook Pro及iPhone之后，用户桌面上的「第三部核心智能设备」。不过，法律文件显示该装置最快要到2027年2月底才会向客户发货。

机械人业务方面，OpenAI已研发多年，早前曾训练出能还原扭计骰的仿生机械手。去年，公司宣布与机械人送货服务商Coco Robotics达成研究合作，奥特曼本人也是这家公司个人投资方。奥特曼上月表示，若要提升美国制造业重获全球竞争力，便需要大打造海量机器人、实现机器人规模化自研自产。