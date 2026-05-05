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长和悉售英国VodafoneThree 49%持股 套现逾450亿 料下半年完成

商业创科
更新时间：15:30 2026-05-05 HKT
发布时间：12:19 2026-05-05 HKT

长和（001）的英国电讯业务与同业合并一年后，以巨额套现离场，宣布旗下电讯业务集团CKHGT同意出售英国电讯商VodafoneThree所持有的全数49%股权，将透过注销持股方式，收取现金43亿英镑（约454.94亿港元）。受消息影响，长和午后一度升近半成，高见68.45元，收市仍升4.2%，报68元。

相关文章：长和悉售Vodafone Three 分析称时机略「意外」 惟有助派息及修复估值

Vodafone集团全资拥有 须监管批准

VodafoneThree由Vodafone集团持有51%股权，CKHGT则持有49%股权。Vodafone集团将注入资金，以取得VodafoneThree的100%股权，预计交易于今年下半年完成；惟须待相关监管机构批准，包括根据英国《国家安全和投资法》审批。长和指，是次交易让该集团能以具吸引力的估值将其投资变现。

霍建宁：2000年成立3英国时开创先河

长和副主席及CKHGT执行主席霍建宁表示，长和为全球率先投资3G的流动电讯服务营运商之一，早于2000年成立3英国，开创先河，为消费者提供流动宽频通讯服务。他称，该业务由初创流动电讯营运商起步，多年来不断茁壮成长，其后更透过合并，发展成现时的VodafoneThree，成为英国最大电讯商，服务客户数目冠绝英国，为当地消费者提供电讯产品与服务方面稳占市场领导地位。霍建宁续指，是次交易让长和得以实现于VodafoneThree的投资价值，为集团和股东带来实际回报。

陆法兰与黎启明：庞大投资价值变现

长和联席董事总经理陆法兰与黎启明共同表示，此项交易对该集团和合作伙伴而言，皆为互惠互利的双赢局面，交易为长和带来庞大的现金收益，更切实地将其投资价值变现。

长和：提供弹药 寻未来投资或收购机会

长和在公告指出，由出售事项所产生的庞大现金所得款项，将强化其财务状况，透过增加现金储备及减少综合净财务负债，从而提升整体资金流动性及财务稳定性，同时符合现有信贷评级。

长和续指，所得资金可为策略性发展提供具弹性的资源，透过资助业务扩展及基建设施升级，以及寻求潜在的未来投资或收购机会，同时亦强化资产负债表；以及优化营运资金管理，透过维持适当的营运资金储备以支持日常营运，并缓冲潜在市场或营运风险。

3英国与Vodafone合并一年后变现离场

长和去年完成推动将3英国与同业Vodafone英国合并，收回约13亿英镑净现金（约138亿港元），当时指出，合并公司VodafoneThree将在未来10年间投资110亿英镑，创建欧洲其中一个最先进的5G网络，为英国数以百万计客户和企业带来极其优越的流动通讯体验。长和早前预计合并公司在合并后的第5年，将每年带来7亿英镑的成本及资本开支协同效益，并由2029年财政年度起，为Vodafone的经调整自由现金流带来贡献。

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