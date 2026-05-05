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汇丰首季税前利润跌1%逊预期 每股派息10美仙

商业创科
更新时间：12:08 2026-05-05 HKT
发布时间：12:08 2026-05-05 HKT

汇丰（005）中午公布首季业绩逊预期，列账基准除税前利润按年减少1.1%⾄93.76亿美元，，以反映今年首季预期信贷损失及其他信贷减值准备增加、须予注意项⽬的不利影响，以及营业⽀出上涨。除税后利润为73.94亿美元，按年减少2.3%。每股派息10美仙，与去年同期持平。该股半日收报141.4元，跌1.4%。

期内，须予注意项⽬包括与计划出售⾺⽿他业务相关并于分类为持作出售⽤途时确认出售亏损3亿美元，以及完成出售英国寿险业务后录得货币换算储备拨回亏损2亿美元；若不计及须予注意项⽬之固定汇率除税前利润为101亿美元，与去年同期相若。

预期信贷损失按年增4亿美元

预期信贷损失为13亿美元，按年增加4亿美元，主要反映企业及机构理财业务就英国⼀家财务保荐⼈涉及的4亿美元欺诈相关第⼆市场证券化风险承担，以及因今年2⽉28⽇中东爆发冲突导致不确定性加剧和未来经济前景恶化⽽增拨的3亿美元准备。

集团⾏政总裁艾桥智表⽰，集团四⼤业务均为整体收入增⻑作出贡献，若不计及须予注意项⽬，各业务以年率计之平均有形股本回报率均超过17%。他续指，⾝处不确定性加剧的时期，客⼾更多将汇丰视为值得信赖的合作伙伴，能够以可靠的财务实⼒、稳健表现和专业知识，协助他们应对复杂多变的局势，深信集团今年2⽉订立的⽬标定能实现。

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