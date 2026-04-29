百度「萝卜快跑」停驶事故后 据报中国暂停发放自动驾驶汽车牌照
更新时间：15:35 2026-04-29 HKT
发布时间：15:35 2026-04-29 HKT
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《彭博》报道，自百度旗下「萝卜快跑」（Apollo Go）上月在武汉发生数十部自动驾驶计程车停驶，引发乘客被困及交通瘫痪事故后，内地已暂停批出自动驾驶车辆新牌照。
百度已暂停武汉无人驾驶计程车业务
据报包括工业和信息化部在内三个部会，于本月初召集设有无人驾驶计程车及自驾试点计划的城市官员开会，会上要求地方政府加强监管，以防同类事件发生。
百度表示，由于当地政府对事故正进行调查，「萝卜快跑」于武汉的无人驾驶业务已暂停营运。
另外两间无人驾驶科企小马智行（2026）及文远知行（0800），均表示安全是首要任务。
小马智行表示在北京、上海、广州及深圳的自动驾驶业务，目前运作正常。而在长沙及杭州的准备工作，亦按计划进行中。
文远知行表示，在内地的自动驾驶业务仍在正常营运中，服务范围覆盖逾1000平方公里。文远知行强调，支持相关部门为确保整个行业达到最高安全所作的努力。
扩充车队步伐 暂时遭到煞停
报道指出，内地暂停发出自动驾驶车辆新牌照，将令自动驾驶企业无法扩充车队规模，亦无法启动新试点项目。
受停发新牌照消息影响，小马智行及文远知行股价今日受压。小马智行午后报74.45元，跌7.63%，文远知行午后报19.37元，跌5.971%。
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