苹果前CEO直言OpenAI已成最大威胁 忧消费者忠诚分化

苹果公司早前宣布，担任行政总裁达15年的库克将退任，并转任执行董事长，交棒予新任行政总裁特纳斯（John Ternus）。正值苹果高层交接之际，前苹果行政总裁John Sculley接受外媒访问时警告，OpenAI已成为苹果多年来最大的竞争威胁。

值得留意的是，John Sculley曾于38岁升任百事可乐CEO，成为该公司历史上最年轻的行政总裁，其后应苹果创始人乔布斯之邀加入苹果，并于1983年至1993年期间担任苹果CEO。

新AI设备或带来全新体验

据外媒报道，Sculley指苹果正计划推出一款可穿戴于衣服上的AI设备，可能配备镜头、但不设屏幕，并具备「环境感知」功能，即装置会处于待机状态及持续聆听，透过耳机与用户互动。他认为，这将为苹果生态圈的用户带来全新体验。

另一方面，前苹果首席设计师Jony Ive则正与OpenAI合作研发自家AI驱动硬件。Sculley直言，OpenAI的崛起是自库克15年前从乔布斯手中接棒以来，科技界发生的最重大事件。他形容，两间公司对该设备的诠释方式可能不同，但这种竞争态势可能威胁苹果长期以来的科技主导地位。

他警告，消费者忠诚度可能出现分化，因为用户将根据个人偏好选择产品，而非预设拥抱苹果生态系统。

吁打造精美产品「绝不妥协」

虽然Sculley将OpenAI的崛起形容为科技行业不断变化的「天气系统」一部分，但他同时表示对苹果的管理层依然充满信心，更强调库克任内表现出色，并认为即将接任的特纳斯极具资格成为下一任领导者。

适逢苹果步入50周年，加上AI竞争激烈，他建议公司应坚守一直以来成功的核心价值，继续打造「精美产品、绝不妥协」。