杭州恒隆广场正式试业 出租率逾90% 三分一为品牌首店

恒隆地产（101）宣布，杭州恒隆广场今日（28日）正式试业，目前零售租出率已逾90%，当中约三分之一为品牌首店，商舖将于2026年分阶段陆续开业。

总楼面39万平方米 含5甲厦及酒店

杭州恒隆广场总楼面面积达39万平方米，为恒隆地产于内地第11个大型综合商业发展项目，包含购物商场、5座甲级办公楼及浙江省首家杭州文华东方酒店。

零售空间满足沉浸式体验需求

恒隆指，零售空间面积达10.59万平方米，涵盖国际奢侈品牌、时尚服饰及配饰、餐饮美食、生活品味及休闲娱乐等，以满足生活方式与沉浸式体验需求。至于5座办公楼总楼面面积达9.56万平方米，其中办公楼E座已全数租出并投入营运；而杭州文华东方酒店预计于2027年初开业，将提供194间客房及套房。

恒隆：将与百大集团合作扩零售面积

恒隆正推动「恒隆 V.3」策略，该集团指，杭州恒隆广场将与百大集团合作扩大零售面积40%。届时主要临街展示面将延长3倍，至逾200米，相关扩展部分预计于2028年交付后进一步驱动长远增长。

项目坐落于武林中央商务区的核心地段，设有占地逾1万平方米的「绿堤公园」，其城市休憩空间连接各建筑物。另外项目亦对邻近的宋元时期古迹作保育，包括耶稣堂弄5号及镜清里1号两座历史建筑进行修缮与活化，将于2026年陆续开放。

陈文博：零售租出率强劲反映经济活力

恒隆董事长陈文博表示，杭州恒隆广场启幕正值恒隆成立66周年，这次试业的零售租出率强劲，彰显了杭州强劲的消费潜力与经济活力。

恒隆行政总裁卢韦柏表示，透过首店品牌阵容和新消费场景，相信杭州恒隆广场将为区内树立新标竿，带动商圈升级并构建一站式文商旅融合体验，为该集团和杭州创造恒久价值，助当地建设国际消费中心。