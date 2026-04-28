英特尔破顶背后 逾60岁员工被裁 难再就业陷财困 叹「有工作才有保险」

美国晶片制造商英特尔（Intel）受惠首季业绩远胜预期，加上AI算力需求带动，股价创下逾25年新高，年初至今更累升逾120%。然而，在公司市值狂飙及大股东美国政府大赚背后，早前大规模重组的阵痛仍未消散。据外媒报道，一名年逾60岁的英特尔前资深技术员直言，自去年被裁后至今仍未找到稳定工作，正面临医疗保险断供及延后退休的经济压力。

首季业绩远超市场预期

英特尔首季业绩远超市场预期，调整后每股盈利达0.29美元，远高于市场预期的0.1美元；收入135.8亿美元，高于预期的124.2亿美元。受佳绩及AI数据中心依赖中央处理器（CPU）的趋势带动，英特尔在过去一个月股价狂升87%，截至上周五股价高见82.54美元，市值达4,145亿美元，创下历史新高。资料显示，公司自去年由半导体专家陈立武接任行政总裁，并获美国总统特朗普政府注资后，成功扭转颓势，美国政府持股至今帐面回报更达268亿美元（约2,090亿港元）。

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曾以为非管理层可保工作

不过，尽管英特尔业绩强劲，员工却依然逃不出被裁的风险。现年60多岁的Brad Jenkins自2021年加入英特尔后，在美国奥勒冈州厂区担任技术员，曾在多轮裁员中幸存，并以为自己身处非管理职位应可保住工作；然而，随着新任CEO陈立武去年3月上任并大幅调整组织架构，Jenkins最终仍在去年7月接获解雇通知，被迫离职。

坦言被裁员对其打击甚大

Jenkins坦言，被裁员对他打击甚大，因为他非常喜欢这份工作，也投入了大量心力，经过短暂休息与参加电动车充电设备维修课程后，他自去年11月起正式领取失业补助，并积极透过求职平台寻找半导体相关职缺，惟至今仍未获正式录用。他指出，虽然英特尔过去曾雇用70多岁员工，显示年龄未必是绝对障碍，但目前市场对技术职位的需求明显下降，求职竞争变得相当激烈。

暂无法申请美国联邦医疗保险

目前对于Jenkins的最大压力来自医疗保险与退休安排。由于未满65岁，Jenkins无法申请美国联邦医疗保险，其他保险补助也不足，令「有工作就有保险」成为他必须持续求职的关键。同时，为了确保晚年生活，他希望延后至67岁才领取社会安全退休金，意味目前急需收入来源以填补退休前的准备，目前亦正考虑投入电动车相关行业。

吁求职者接受薪酬下降现实

回顾约40年的职涯，Jenkins曾挨过金融危机等多次经济冲击及裁员潮。他对此直言，失业总是痛苦的，并建议其他面临相同困境的求职者，应善用人脉及保持与前雇主的良好关系。他亦提醒同业必须调整心态，接受薪酬可能下降的现实，强调市场上仍然有工作机会，「只是你可能必须重新定义自己愿意接受甚么」。