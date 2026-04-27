汇丰据报考虑削港员工子女学费津贴 每年成本高达数千万美元

据彭博引述消息报道，为削减成本及统一全球员工福利，汇丰（005）正审视一项针对香港中高层员工的子女学校学费津贴，考虑方案包括取消新入职员工的相关福利或调整薪酬待遇。据悉，汇丰审视该福利已有一段时间，惟目前尚未有最终决定。

香港作为汇丰最大市场，亦是该集团唯一为中层及以上员工提供学费津贴的主要枢纽。资料显示，该福利涵盖员工子女高达95%的学费，小学生每名每年上限为22万元，中学生上限则为30万元。

仅港员工独享 伦敦总部关注

报道指，目前有数百名香港员工享有上述津贴，每年成本高达数千万美元。由于汇丰在其他主要金融中心并未提供同类福利，此差异已引起伦敦总部的关注。值得注意的是，近期被汇丰全资收购的恒生银行员工并不享有此项福利。

汇丰发言人表示，集团致力根据员工表现，提供公平且具竞争力的薪酬回报，并强调香港员工享有广泛的专业发展机会，以及具竞争力的薪酬福利方案。另一方面，虽然汇丰的薪酬与花红普遍不及华尔街同业，但过往一直透过提供俱乐部会籍及优惠房贷等丰厚福利来吸引人才，惟部分福利已逐步取消。

艾桥智大举重组 精简架构

自行政总裁艾桥智上任以来，汇丰正进行十年来最大规模的业务重组，包括在各个业务部门裁减数千个职位及精简管理层架构。他早前接受访问时直言，将「毫不留情地消除复杂性」，以推动银行变得更精简、更灵活。

事实上，汇丰今年2月曾表示，预期将于今年上半年实现15亿美元的成本节省目标，较原定计划提早半年；同时将今年及未来两年的有形股本回报率（ROTE）目标调高至17%或以上。