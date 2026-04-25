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中东富豪战火下勒紧荷包 爱马仕市值单日蒸发2294亿 学者：港零售也受累

商业创科
更新时间：17:41 2026-04-25 HKT
发布时间：17:41 2026-04-25 HKT

中东战火已烧及奢侈品牌巨头，法国奢侈品集团爱马仕（Hermès）今年首季业绩「触礁」，营收低于预期，导致股价在公布季绩当日大跌14%，市值蒸发2294亿元。美伊冲突打击中东豪客消费意愿，加上亚太及大中华区增长远逊预期，令该集团收入远低于市场预测，打破多年逆周期增长的神话。分析指，中东战事打乱商业秩序，当地基建及石油设施重建成为首要任务，预计创伤要停战后至少约一年才恢复，香港零售当前的复苏或为「表面风光」，后续仍要依赖全球局势缓和与内部消费动力的持续释放。

爱马仕高增长趋势告终

爱马仕季绩披露，2026年首季实现营收40.7亿欧罗，按固定汇率计算按年增长5.6%，低于市场预期的7.44%，终结品牌多年来的高速增长趋势。业绩触礁引发资本市场抛售，爱马仕巴黎股价当日最大跌幅达14%，单日市值蒸发一度超过250亿欧罗（约2294亿港元），市场对顶奢品牌的高估值预期骤然降温。

爱马仕管理层指，中东豪客向来是欧洲旗舰店消费主力，战争导致巴黎与伦敦的店面客流大幅萎缩。 (法新社图片)
爱马仕管理层指，中东豪客向来是欧洲旗舰店消费主力，战争导致巴黎与伦敦的店面客流大幅萎缩。 (法新社图片)

中东地区销售额跌近6%

爱马仕首席财务官Eric du Halgouet指，受美伊朗冲突影响，中东航运及旅游意愿大幅受创，而中东豪客一向是欧洲旗舰店的消费主力，导致巴黎与伦敦的店面客流大幅萎缩。他又指，虽然当前季度初期客流仍偏弱，但随着门店重开，中东客户的销售已出现改善。

从区域市场表现来看，爱马仕业务呈现出明显的分化格局。亚太地区增长疲软成为拖累因素之一，亚太地区（不包括日本）销售额按年仅增长2.2%，大中华区呈现小幅增长；中东地区受地缘局势影响，销售额按年下滑5.9%，欧洲核心市场法国同样按年下滑2.8%，遭遇明显冲击。

LVMH Gucci业绩同「走样」

各大奢侈品集团近期的业绩齐齐「走样」。酩悦轩尼诗路易威登（LVMH）早前也表示中东战争抑制了消费者对路易威登和迪奥产品的需求，其核心时装与皮具业务部门第一季度内生性收入下降2%，低于分析师预期的0.05%降幅；顶级奢侈时装品牌Gucci（古驰）母公司开云集团（Kering），其销售表现同样低于预期，核心品牌Gucci的收入下滑8%，至13.5亿欧罗，集团指伊朗战争限制中东地区的购物和国际旅行，对销售额带来负面影响。

翻查历史上，爱马仕在多次危机中均展现出坚实的抗周期韧性。如2008年全球金融危机后奢侈品行业受压，但爱马仕仍在2009年录得19.1亿欧罗销售额，按年增长8.5%。

业界分析师称，爱马仕或许开始通过调整配货比这一变相降价手段来「稳健」业绩。 (法新社图片)
业界分析师称，爱马仕或许开始通过调整配货比这一变相降价手段来「稳健」业绩。 (法新社图片)

或调整配货比变相降价

中东战火会否波及香港零售市场，尚待观察。值得注意的是，爱马仕一向以「稀缺性管理」著称，热门袋款曾需1：1配货。但记者在社交平台发现，近期多位消费者分享最近在香港「0配」抱出热门颜色或包款的经历，亦有消费者指配货比例低于以往。业界分析师称，爱马仕或许开始通过调整配货比这一变相降价手段来「稳健」业绩，现时在专柜购买入门款铂金包（Birkin）的支出较过去显著减少。

李兆波：零售复原或需1年

经济学者李兆波指出，中东地区富豪及普通消费者对奢侈品需求旺盛，然而持续的战争不仅扰乱正常商业秩序，导致部分企业面临裁员、销售网络重整的压力，当地基建及石油设施重建已成为首要任务，要修复这个受战事打击的零售业创伤，估计在战争结束后至少仍需约1年。

他认为，香港市场亦将受到拖累，虽然目前内地对日本签证及航班的收紧政策，在一定程度上为香港市场带来短期利好，且当前部分报告指零售业复苏，但这种起色或许只是「表面风光」，后续复苏仍需依赖全球局势缓和及内部消费动力的持续释放。

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