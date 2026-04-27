内地二手交易龙头转转落户香港 首创「官方验」服务 拟3年内港上市

财政司司长陈茂波上周一（20日）出席特区政府引进重点企业办公室第六批重点企业签约仪式，见证22家环球企业落户香港，其中内地二手交易龙头转转集团位列其中。转转集团创办人兼行政总裁黄炜接受《星岛头条》访问时表示，集团未来3年拟启动赴港上市计划，并预计今年底前正式在欧美市场推出官方平台。这间拥有4亿注册用户、年收入突破200亿元人民币的二手新消费巨头，选择以香港为国际业务总部，标志著内地成熟的二手电商模式将经香港输出全球。

转转集团创办人兼行政总裁黄炜表示，集团未来3年拟启动赴港上市计划。

C2B2C模式 解决二手交易痛点

转转并非一般二手交易平台。与香港用户熟悉的Carousell等C2C模式不同，转转首创「官方验」服务，在买卖双方之间加入平台质检与售后保障，形成C2B2C（消费者对企业对消费者）的闭环。以一件二手LV手袋为例，商品入仓后须经过真人质检师逐件检验，生成专属质检报告，列明99新或95新等成色，并将磨损处放大拍照上传至产品页面；用户下单后可享7天无理由退货及一年平台质保，此标准在内地二手电商属首创，接近新品电商。

目前转转平台约六至七成商品由卖家自行定价寄卖，平台收取服务费；其余约三分之一由平台回收后转售。黄炜指，集团内部最看重流转效率，3C商品平均20天内售出，二手奢侈品约30天内成交，高周转是维持利润的关键。

3年内拟上市 选港设总部

谈及资本市场计划，黄炜明确表示，「转转也是一个融资多轮的企业，未来也会考虑上市。」他预计未来3年会有相关规划，并确认会选择香港作为上市地，但目前尚未进入递交A1文件的阶段。财务方面，集团自2022年起持续录得盈利，2025年收入逾200亿元人民币，按年增长约30%。

转转选择香港而非新加坡作为国际总部，黄炜归纳三大原因。首先是地缘与定位，「过去几十年很多国外的好东西经香港涌入内地，现在我们希望依靠香港把商业模式和技术输出国际。」转转在深圳拥有逾2,000名员工，大湾区的地理优势可有效整合两地资源。其次是港府推动北部都会区科创发展，与转转的技术输出战略不谋而合。第三是文化认同，「我们过去十年是从中国本土生长起来的企业，与其去新加坡，不如堂堂正正在这里。」

年底攻欧美 质检中心或设大湾区

转转计划以欧美为首要海外目标市场。黄炜表示，欧美及日本等地的二手消费习惯成熟，经济波动下消费者更重视「质价比」，而欧洲新品价格偏高，二手商品的价差优势显著。他透露，集团现已搭建测试网站并开始小规模交易，「两至三个季度内会有更正规的官方发布。」

针对海外业务的质检中心建设，黄炜表示部分基础设施未必需要建在本地。以奢侈品包袋为例，部分工序如AI拍图验真可远程完成，部分则需在地处理，「深圳也可能是选项之一」，具体方案仍在规划中。

冀激活香港「半个市场」

对于香港本地二手市场，黄炜观察到，香港在全球手机B2B贸易中占比达六七成，观塘一带为重要枢纽，但这些商品大多直接输出海外，本地消费者反而缺乏可信赖的购买渠道，形成「供给在港、需求外流」的「半个市场」。转转计划复制内地的线上平台与线下门店经验，激活香港本地二手消费需求，令供给和需求都留在香港。

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