人工6位数经理被裁 年届六旬忧无钱退休「甚么工作都愿做」 四分一美国人减薪转工

美国就业市场持续降温，美国打工仔正面临残酷的职场现实。现年64岁的Ann Schliemann去年12月不幸被裁后，被迫由从六位数年薪降至约8万美元，坦言「有什么工作就接什么工作」。事实上，这不仅是临近退休人士的困境，当AI成为美国企业裁员新借口，有就业顾问坦言，美国打工仔「冻薪」已成为历史，数据显示约四分之一求职者已接受减薪转工。

据《华尔街日报》报道，64岁的Ann Schliemann是这波职场寒冬的缩影，几年前，她担任项目经理时仍享有六位数（美元，下同）的高薪。然而，随着市况逆转，她的下一份工作年薪已降至9万元；去年12月不幸被裁后，目前她面试的岗位起薪更进一步缩水至8万元（折合约62.7万港元），即月薪约6666美元（折合约5.2万港元）。

在求职四个月后，Schliemann已坦然接受可能薪金大缩水的现实。尽管Schliemann在佛罗里达州拥有全款付清的物业，但积蓄仍不足以支撑退休生活，已放下尊严：「我已经到了有甚么工作就接甚么工作的地步。」

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在职者每年加薪成历史

事实上，新工作要接受大幅减薪的情况不止临近退休的人士。据ZipRecruiter数据显示，近期跳槽的人士中，有超过25%接受降薪，另有16.3%的人接受平级调动（即薪酬不变）。联邦数据亦显示，自2022年下半年起，美国整体薪金增速已持续放缓。在刚过去的2月份，美国经济更意外减少了9.2万个工作岗位，令求职竞争更趋激烈。

感受到薪金下行压力的不只有求职者，在职人士亦不能指望今年会有惯例加薪。咨询公司Korn Ferry高级客户合伙人Ron Seifert直言，不存在自动加薪。他补充说，这改变公司以往「撒胡椒面式」的做法，即或多或少给整个团队上调薪金。

他指出，今年的平均加薪幅度预计介乎3.2%至3.6%，但资源将高度集中。「现在的重点是，把加薪机会给那些在业绩、潜力或技能方面表现突出的人。」这意味高价值员工可能获得平均水平1.5至2倍的加幅，而其他人可能仅获微调，甚至「冻薪」。同时，根据薪酬软件提供商ADP数据显示，企业派发的奖金正在缩水，能拿到奖金的员工亦在下降。

自2022年下半年起，美国整体薪金增速已持续放缓。

AI成裁员及减薪借口

随着AI热潮席卷全球，不少高层将裁员及薪酬缩水归因于AI效率提升。然而，有分析认为，这或许只是企业为了扭转疫情期间过度招聘而找的借口，顺道向外界展示公司走在科技前沿的形象。

美世咨询（Mercer）合伙人Tauseef Rahman提醒，企业领导者着眼的是「一个组织认为未来的最大价值将在哪里创造，在一个日渐式微的部门里当明星，是得不偿失的。」他表示，明智的做法是，人们应该诚实评估自己是否符合公司的愿景。

以往人们跳槽往往为了追求大幅加薪，但据ADP数据，今年年初该溢价已收窄至1.9个百分点，创2020年以来新低。职业教练、Ageless Careers创办人Colleen Paulson表示，她已不再向客户承诺薪酬升幅，亦停止预估求职所需时间。「我对此非常坦诚，我觉得这会让人们好受些，让他们知道自己不是唯一可能要接受降薪的人。」

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