货运燃油附加费加幅最高3倍 业界不满「加快减慢」 批成本全数转嫁物流业累民生

中东局势引发油价飞升，本港航空界除了旅客机票价格上涨外，货运物流界亦受燃油附加费急升困扰。有航空公司一个月内两度上调费用，加幅最高达3倍，货运业界不满航企将额外燃油成本全数转嫁出去，甚至质疑航企从中谋利，主因去年燃油附加费自由化后，厘定费用的机制变得不透明，促请政府介入。有学者指出，运输成本上升已开始在物价上反映出来，当中食品类价格更首当其冲，加速通胀。

国泰货运数据显示，其离港货运燃油附加费在3月初一度下调，但有别于过去每个月调整一次，提前于下半月重新上调附加费，长程航班每公斤12.9元，大幅增加3倍。而以百分比计算附加费的FedEx，其每周国际燃油附加费已较一个月前大增1.2倍；DHL最新收费水平亦在同期增加约80%。

加幅以倍计 业界叫苦

有关收费水平，亦凸显本港政策变动，过去货运燃油附加费由民航处制订，计算公式与油价走势挂钩，直至2025年开始，当局为跟国际做法接轨，正式撤销对燃油附加费的规管，以鼓励竞争，航空公司可自行厘订费用。

中东局势引发油价飞升，货运物流界受燃油附加费急升困扰。

翻查资料，国际航空运输协会监察数据显示，2022年航空燃油一度升至每桶约180美元水平，当时在民航处规管下，国泰货运燃油附加费最高征收每公斤6.5元；而目前中东局势再度引致航空燃油升至约每桶175美元，但国泰货运燃油附加费已最高加至12.9元，较受规管前高出一倍。

直接跟航空油价收费

有业内人士解释，规管前后两者参考的价格标准不一，以往政府采用的公式是参照布兰特原油价格，一般较航油价格低，抑制附加费水平，而现时航空公司是直接根据航空燃油价格收费。

香港货运物流业协会早前发声明，强烈不满燃油附加费的加幅远超合理水平。协会主席刘浩然受访表示，国泰宣布新附加费后不久，香港航空亦有相近加幅，反映业内的仿效作用，明显无法达到自由市场竞争效果。他不满航企将额外成本百分百转嫁出去，要物流业界承担，并说：「唔系唔加得，但系一下子几何级数上，货运代理好难向客户收返，自然要食中间损失，食得几多个月？」他指出，政府一向跟业界保持沟通，期望就此事件斡旋，尽快达致妥善方案。

对于物流运作影响，刘浩然表示，不少空运路线通常经中东作中转站，现时当地航班减少，正逐步削弱整体货运运力，当中较受影响为电商物流，不少货品正面对积压问题。他续指，由于难以判断战事变化，现时不少同业仍在观望，倾向保守经营，未敢大规模改变运作模式。

忧附加费「加快减慢」

香港付货人委员会执行总干事何立基指出，以香港至欧洲的路线为例，目前燃油附加费变相令整体运费增加40%，质疑航空公司在不透明机制下，借机从中谋利，他说：「航空公司几钱买油系商业秘密，不过今次加幅咁大，好大机会自己发财」，并忧虑即使油价回落，燃油附加费也会「加快减慢」。

国泰回应指，国泰货运根据沿用既定的燃油附加费收费表，调整燃油附加费。

学者：政府有必要介入

资深经济学者李兆波指出，今轮燃油附加费加幅超出预期，将波及民生，政府有必要介入。他又指出，随着运费提升，内地供港的蔬菜、猪肉，以及日本及东南亚进口货品已见加价迹象，估计油价因素，令本港通胀由最新的1.1%推升至2%水平。

行政长官李家超日前指出，运输及物流局已经接触本地航空公司，强调任何在收费调整的过程，一定要合理且透明。

国泰航空（293）回应称，航空燃油价格自3月以来已大幅上涨，国泰货运根据沿用既定的燃油附加费收费表，调整燃油附加费。

国泰又表示，会密切留意航空燃油价格走势，按机制定期检视燃油附加费水平，并继续与业界持份者保持沟通。

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