鲍威尔称倘任期结束前未诞生新主席 将留任联储局至刑事调查完成

联储局主席鲍威尔周三（18日）于议息会议后的记者会上明确表示，其主席任期虽然将于今年5月届满，但若继任人沃什（Kevin Warsh）的提名届时仍未获国会确认，他将根据法律程序出任「临时主席」（Chair pro-tem）。他强调，在司法部针对联储局的刑事调查未有最终定论前，他绝不离任。

沃什提名程序受封杀 鲍威尔依法留守

美国总统特朗普早前已提名联储局前理事沃什接替鲍威尔，惟任命程序因司法部对联储局总部翻修工程的调查而触礁。参议院银行委员会成员蒂利斯（Thom Tillis）已表明，在调查结束前不会推动确认程序。

鲍威尔对司法部的刑事调查表现出强硬姿态，称无意在调查获得透明且最终的解决前离开联储局理事会。路透社

鲍威尔对此回应指，若5月任期结束时继任人仍未到位，他将留任临时主席以稳定局势。他称：「这是法律的要求，也是我们过去多次采取的做法，包括我本人也曾经历过（临时任职），这次我们也会这样做。」

拒在调查期间离场

除了领导层交接问题，鲍威尔对司法部的刑事调查表现出强硬姿态。他直言，无意在调查获得透明且最终的解决前离开联储局理事会。他向记者表示：「直到这项调查真正结束，并达到透明与定论（finality）之前，我没有离开理事会的打算。」

报道指，虽然法官博斯伯格（James Boasberg）上周已撤销了与该调查相关的传票，司法部随即表示会提出上诉，令调查进度再度延宕。

根据现行制度，鲍威尔即使卸任主席一职，其联储局理事的任期仍可持续至2028年。虽然历任联储局主席通常在领导任期结束后便离开机构，但鲍威尔表示目前仍未决定是否留任理事。

他强调，最终决定将取决于什么才是对联储局及公众利益最有利的选择，「我会在适当的时候作出决定。」