Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲍威尔称倘任期结束前未诞生新主席 将留任联储局至刑事调查完成

商业创科
更新时间：05:24 2026-03-19 HKT
发布时间：05:24 2026-03-19 HKT

联储局主席鲍威尔周三（18日）于议息会议后的记者会上明确表示，其主席任期虽然将于今年5月届满，但若继任人沃什（Kevin Warsh）的提名届时仍未获国会确认，他将根据法律程序出任「临时主席」（Chair pro-tem）。他强调，在司法部针对联储局的刑事调查未有最终定论前，他绝不离任。

沃什提名程序受封杀 鲍威尔依法留守

美国总统特朗普早前已提名联储局前理事沃什接替鲍威尔，惟任命程序因司法部对联储局总部翻修工程的调查而触礁。参议院银行委员会成员蒂利斯（Thom Tillis）已表明，在调查结束前不会推动确认程序。

鲍威尔对司法部的刑事调查表现出强硬姿态，称无意在调查获得透明且最终的解决前离开联储局理事会。路透社
鲍威尔对司法部的刑事调查表现出强硬姿态，称无意在调查获得透明且最终的解决前离开联储局理事会。路透社

鲍威尔对此回应指，若5月任期结束时继任人仍未到位，他将留任临时主席以稳定局势。他称：「这是法律的要求，也是我们过去多次采取的做法，包括我本人也曾经历过（临时任职），这次我们也会这样做。」

拒在调查期间离场

除了领导层交接问题，鲍威尔对司法部的刑事调查表现出强硬姿态。他直言，无意在调查获得透明且最终的解决前离开联储局理事会。他向记者表示：「直到这项调查真正结束，并达到透明与定论（finality）之前，我没有离开理事会的打算。」

报道指，虽然法官博斯伯格（James Boasberg）上周已撤销了与该调查相关的传票，司法部随即表示会提出上诉，令调查进度再度延宕。

根据现行制度，鲍威尔即使卸任主席一职，其联储局理事的任期仍可持续至2028年。虽然历任联储局主席通常在领导任期结束后便离开机构，但鲍威尔表示目前仍未决定是否留任理事。

他强调，最终决定将取决于什么才是对联储局及公众利益最有利的选择，「我会在适当的时候作出决定。」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
02:13
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
3小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
4小时前
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
13小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
17小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
23小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
21小时前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
19小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
1小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
15小时前