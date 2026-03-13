美团指AI代理冲击较ChatGPT大 物理世界数字化将成重要发展底座

美团（3690）表示，在今天（13日）举行的管理层沟通会上，创办人兼首席执行官王兴直言，「AI Agent（AI代理）对我的冲击比ChatGPT冲击更大」，相信AI带来的变化比过去互联网带来的变化大得多，并称物理世界的数字化将是AI非常重要的底座。

AI与互联网就像猴与花 「量级和影响大得多」

王兴在会上表示，AI注定会创造巨大生产力，亦会对组织、工作模式带来很大的变化，「移动互联网和互联网没有本质区别，可能像玫瑰和芍药；而AI和互联网相比，就像猴与花的区别，量级和影响力要大得多。」他认为，面对AI浪潮，唯一能做的就是积极拥抱它，「『老专家』的经验未必奏效，年轻人各种『奇奇怪怪』的想法将会持续迸发。」

他又指出，对于美团来说，物理世界的数字化将是AI非常重要的底座，「虽然大模型越来越聪明。但我们可以想像，就算爱因斯坦当秘书，让他订一个餐厅，他依然不知道那个餐厅有没有座位。这不是智力问题，而是信息问题。」

美团目前已推出多款AI应用及自研大模型，包括去年宣布将加强投入建设真实信息基建，而基于全国本地生活信息基建，今年农历新年期间亦上线了AI搜寻产品「问小团」。

国际化信心坚定 应聚焦即时零售

另一方面，对于国际化发展，王兴指，过去一年发展下来，该公司对国际化信心坚定、决心清晰，但需要相对聚焦，「公司坚定的国际化不代表各个业务都应该在这个时候同步调的去」，目前应该聚焦到核心即时零售上。

巴西布局需「忘掉原来成功经验」

美国海外业务Keeta包括香港地区、中东海湾地区主要国家的覆盖，并在巴西展开业务。王兴说，巴西市场长远来看有巨大价值，值得深耕，但在巴西的投入不应该全面铺开，应该选取合适的地点，「然后忘掉自己原来的成功经验，打磨清楚模型之后再扩展」，指出美团在巴西会坚定发展，但不会盲目扩张。