证监梁凤仪称全球秩序发生根本变化 港五大策略增韧力 提高港股流动性 买卖差价收窄38%

更新时间：15:16 2026-03-05 HKT
发布时间：15:16 2026-03-05 HKT

证监会行政总裁梁凤仪在2026亚洲证券业与金融市场协会的欧盟─亚洲金融服务对话活动上发表演说时表示，现今的全球资本市场看似蓬勃，但底蕴愈趋复杂，全球秩序更发生了根本变化，包括全球化发展正过渡成地区化模式、国家利益日渐凌驾传统的多边主义，而碎片化亦正蚕食以规则为本的世界秩序，一旦叠加偶发事件，就如刚过去周末的局势发展，势必将市场稳定性推上风口浪尖。

作为监管机构，她认为面对当今变局，加码提升市场韧力是合适的对策，必须重新思考如何塑造韧力，且绝非单纯抵御风险的防守策略，而是积极进取的战略部署，以期建立更深广、更可持续及联系更紧密的市场平台。就亚太区而言，塑造韧力意味拓展市场、善用科技，以及加强跨境合作，好让资金能够在市场受到冲击下仍得以高效流动。

强化市场微观结构

梁凤仪提到，香港在塑造韧力方面有五大策略，其一是强化市场微观结构。她指出，过去两年推出的流动性措施已有效降低交易成本，并扩大了市场的深度和广度。买卖差价收窄了38%，交易指示的执行时间亦改善了26%，所有相关措施已初见成效，支撑了港股2025年日均成交额按年增长90%。

加快固定收益市场发展

市场韧力的第二支柱是精准打造更多增长引擎，减低某一资产类别的集中风险。香港的策略重点之一就是加快固定收益市场的发展，借此在不同周期下吸引长期资金流入、提升市场深度，并加强资本黏性。证监会与金管局于去年9月亦制定了明确路线图，定下四大策略目标，分别是促进一级市场发行、提升二级市场流动性、扩展离岸人民币业务，以及打造新一代市场基建。

升级市场基础设施

科技转型方面，传统金融必须适应更快速的周期，以紧贴时代步伐和保持竞争力，各地证券交易所已延长交易时间及迈向推行T+1结算。然而，循序渐进式的转变未必足以应对，市场基础设施必须彻底升级，方能真正回应市场对全天候服务的殷切需求，特别是在金融产品的分割化、清算和结算方面，并为分布式分类帐技术（distributed ledger technology）及代币化发展提供了出路。

增强气候韧性

至于第四项策略是增强气候韧性，亚太区内已有15个司法管辖区承诺采纳或使用国际财务报告可持续披露准则的全球通用基准，证监会亦积极参与监管讨论和合作，推动相关准则与实际做法更趋一致，为投资者提供有助决策的可持续发展资讯，维护市场纪律，并引导资金流向更务实的转型金融领域，以巩固长远的气候应对及适应能力。 

重塑国际网络

此外，最后一项策略是重塑国际网络，虽然内地企业的集资仍然主导本港的新股市场，但在区内持续拓展关系的工作已初见成果，乐见区内愈来愈多非中资企业计划来港上市，亦有更多海外基金寻求来港互挂上市。证监会正简化监管框架，以利便股票、房地产投资信托基金和更多其他产品（包括主动型及被动型ETF）进行国际及双重上市。

↓即睇减息部署↓

