长和售英国电讯业务 去年完成合并变现离场 欧洲资产交易频繁 盘点近年大Deal

长和系再现「大Deal」！长和（001）宣布，旗下电讯业务集团CKHGT已同意出售其于英国电讯业务VodafoneThree所持有的全数股权，收取43亿英镑（约454.94亿港元）的代价金额。翻查资料，长和系近年欧洲资产交易频繁，其中包括长江基建（1038）牵头财团向法国能源公司Engie S.A.出售英国最大配电商UK Power Networks（UKPN）全部权益；另外还有全球关注的和记港口交易，至于最经典交易，莫过于到2020年千亿出售一系列欧洲发射塔资产与业务，以及1999年「卖橙」打破香港开埠以来最大纪录。

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3英国与Vodafone合并后变现离场

长和在公告指，CKHGT已同意出售其于VodafoneThree所持有的全数股权。长和指，是次交易让该集团能以具吸引力的估值将其投资变现，长和将透过注销其在VodafoneThree的持股，收取43亿英镑（约454.94亿港元）的代价金额，有关交易须待相关监管机构批准。

去年6月，长和完成推动将3英国与同业Vodafone英国合并，合并后成立的「Vodafone Three」由Vodafone持有51%股权，CKHGT持有49%。长和副主席及CKHGT执行主席霍建宁当时曾表示，合并为股东释放庞大价值，集团将收回约13亿英镑（约138亿港元）净现金。

长和早前预计，合并公司在合并后的第5年，将每年带来7亿英镑的成本及资本开支协同效益，并由2029年财政年度起，为Vodafone的经调整自由现金流带来贡献。

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出售英国最大配电商UK Power Networks

除电讯资产外，长和系近年亦积极出售英国基建项目。今年2月，长建牵头财团宣布，向法国能源公司Engie S.A.出售英国最大配电商UK Power Networks全部权益，企业总值估算高达168.38亿英镑（约1,768亿港元），为近年全球公用事业领域内规模最大的交易之一，而相关交易已于上周一（4月27日）举行的股东特别大会上获大比数通过。UKPN现时由长建及电能分别持股40%，长实占20%权益。

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出售UK Rails已获英国批准

另外，长建牵头财团今年1月出售英国铁路车辆租赁公司UK Rails（Eversholt Rail）的交易，亦已获英国竞争及市场管理局批准，买家为欧洲铁路车辆租赁公司Beacon Rail。出售财团成员包括长建，持股65%；长实（1113）持股20%；电能实业（006）持股10%；以及长和持股5%。

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74亿收购北爱尔兰配气网络

不过，长和系近年亦收购了不少欧洲资产。其中长建、长实及电能组成财团于2024年4月，收购北爱尔兰配气网络Phoenix Energy全部权益，企业价值为7.57亿英镑（约74亿港元），长建及长实将各占该财团40%权益，电能持有余下20%权益。据了解，该天然气网覆盖北爱尔兰78%管道，为包括大贝尔法斯特地区在内的48%北爱尔兰人口提供服务。

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2024年购英国可再生能源资产组合

在2024年5月，长建亦透过UK Power Networks的私营电网业务UK Power Networks Services完成收购总装机容量为68.7兆瓦的可再生能源资产组合 UU Solar的100%权益，有关项目的企业价值达9,080万英镑（约8.9亿港元）。UU Solar拥有及营运合共70个可再生能源资产，包括65个太阳能光电装置发电场、4个陆上风力场及1个水力发电设施，总装机容量为68.7兆瓦，所产生大部份可再生能源电力供予英国受规管水务及渠务公司United Utilities，过剩电力则输回配电网络。

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长和系近年欧洲资产交易

时间 项目 交易性质 金额（港元） 2026年 英国电讯业务集团Vodafone Three 出售 约454.94亿元 2026年6月 英国最大配电商 UK Power Networks 出售 约1,768亿元 2026年1月 英国铁路车辆租赁公司UK Rails 出售 - 2025年6月 3英国与Vodafone英国电讯业务 合并 约138亿元 2024年5月 英国可再生能源资产组合UU Solar 100%权益 收购 约8.9亿元 2024年4月 北爱尔兰配气网络Phoenix Energy全部权益 收购 约74亿元 2020年 一系列欧洲发射塔资产与业务 出售 约910亿元

世纪港口交易阻力重重

除了已落实的交易，长和系近年亦有不少潜在交易尚待公布，当中最受外界关注的必然是去年计划将在23个国家营运43个港口的和记港口集团权益全数出售，整体出售总企业价值达228亿美元，一度预期将为集团带来逾190亿美元（约1,482亿港元）的现金收益，相当于长和当时整体市值，并成为长和系历年最大交易。

不过，有关交易如今阻力重重。今年3月，长和旗下巴拿马港口公司，已就巴拿马政府非法接管巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头一事，对该国政府启动国际仲裁，相关索赔金额已增至超过20亿美元；上月巴拿马港口公司亦正式向丹麦航运巨头马士基集团提出仲裁，要求索偿。

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据彭博上周引述消息报道，招商局集团正在洽谈加入一个寻求收购长和旗下数十个港口的财团。报道又指，招商局集团参与谈判，可能有助于另一家国营企业中国远洋海运集团筹集资金以完成交易。

报道提到，鉴于一次性收购涉及40多个港口的资产实属罕见，两家公司都渴望获得这些资产。不过，鉴于局势复杂且需获得美国和中国的批准，谈判可能需时，而且有关细节尚未确定，仍可能发生变化。

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屈臣氏传香港及英国双重上市

另一方面，长和旗下零售旗舰屈臣氏集团今年1月再传分拆上市。路透引述消息报道指屈臣氏计划在香港及英国双重上市，估值或达300亿美元（约2,340亿港元），最快第二季完成，而且新加坡主权基金淡马锡将借此退出多年来的投资。不过，长和发言人当时表示，不回应市场传言。

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意大利子公司Wind Tre曾传合并

此外，去年10月亦有传长和正就旗下意大利子公司Wind Tre与法国电讯集团Iliad的意大利业务进行合并作初步洽谈。据报Wind Tre为意大利第三大流动电话网络营运商，市占率约24%，而Iliad则是当地第四大营运商，市占率近11%，因此若交易继续推进，意大利流动通讯市场将从四家业者缩减为三家，势必引发监管与政治层面的高度关注。

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2020年曾创「千亿」卖产纪录

至于要数长和对上一次「千亿」出售资产，就要数到2020年打包出售一系列欧洲发射塔资产与业务，予欧洲无线电讯及广播基建营运商Cellnex，合共作价约100亿欧元（约910亿港元），地域涉及奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国市场。长和将所得资金用于降低负债，并为其后数年回购提供资金，间接提升股东回报。

李嘉诚决定趁高估值将持有的Orange 44.8%股权出售，交易总值达到198亿英镑，为和黄带来1,130亿港元税前盈利。

1999年「卖橙」最经典

此外，早于1999年10月20日，随著电讯和互联网热席卷全球，Orange获德国Mannesmann看中，李嘉诚决定趁高估值将持有的Orange 44.8%股权出售，交易总值达到198亿英镑，为和黄带来1,130亿港元税前盈利，创下本港开埠以来最大金额的单一宗交易纪录，成为一时佳话，原因是其早年购入价仅80亿港元，即带挈集团大赚逾11倍。

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