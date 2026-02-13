Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福广东道旗舰店开业 郑志雯：彰显对香港奢侈品零售市场坚定信心

商业创科
更新时间：15:37 2026-02-13 HKT
发布时间：15:37 2026-02-13 HKT

周大福珠宝（1929）于尖沙咀广东道开设首间旗舰店，并于农历新年前（2月11日）正式开业，并预计广东道旗舰店是品牌转型重要里程碑，将进一步提升品牌形象，优化营运模式，以全球中国奢侈品品牌定位，展现品牌转型的新理念。

周大福珠宝集团副主席郑志雯表示，于名店云集的广东道首次开设旗舰店，旨在全面展现品牌理念，并持续提升产品组合和顾客体验，同时彰显集团对香港奢侈品零售市场的坚定信心。副主席郑志恒说，集团未来将继续以五大策略方针为基础，持续提升门店效益，透过更优质和多元化的产品种类和服务吸引顾客，同时积极落实国际市场拓展，实现品牌转型愿景，持续优化集团盈利质量，增强盈利韧性。

周大福珠宝集团副主席郑志雯及郑志恒。
此旗舰店面积约1万呎，耗资数千万港元打造，是集团在港澳地区面积最大的门店，并设互动体验区，透过MBTI性格测试，为顾客推荐个性化产品；区内亦陈列逾百款三合、六合的生肖首饰及 IP 系列的路路通潮流产品。店内亦设周大福珠宝品牌历史展示区。

