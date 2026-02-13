Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic完成300亿美元融资交易 估值升至3800亿美元

商业创科
更新时间：12:38 2026-02-13 HKT
发布时间：12:38 2026-02-13 HKT

人工智能创初公司Anthropic已完成一笔300亿美元的融资交易，令估值达到3800亿美元。新加坡政府投资公司和Coatue Management领投本轮融资。D.E. Shaw & Co.、Dragoneer Investment Group、Peter Thiel的Founders Fund、Iconiq和MGX共同领投，其他参与方包括Sequoia Capital、Lightspeed Venture Partners等知名投资方以及英伟达和微软等科技巨头。

彭博报道指，本轮融资使Anthropic的估值较此前差不多翻倍，成为全球高估值的未上市公司之一。这家初创公司数月前刚完成130亿美元融资，同一时间，OpenAI寻求募集多达1000亿美元，一系列的活动突显投资者争相押注领先AI公司。

Anthropic又确认，计划允许员工按本轮融资相同估值出售公司股份。

年化收入规模升至140亿美元

Anthropic成立于2021年，定位于专注安全和负责任的技术开发。公司将重点放在利润丰厚的企业销售领域，包括软件工程、金融和医疗行业等。公司年化收入规模近月大幅跃升，去年突破90亿美元，公司周四表示该指标已升至140亿美元。

微软和英伟达此前曾表示，他们将向Anthropic合计投资多达150亿美元；Anthropic表示已将其中「一部分」资金投入本轮融资。微软也是OpenAI最大的支持者之一，而英伟达预计将在OpenAI即将进行的融资中投资200亿美元。
 

