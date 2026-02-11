TVB与ViuTV经营策略歧异｜林小珍

上星期在本栏中分享了笔者在TVB主持《交易现场》的点滴，以及电视台财经节目的兴衰，不料引起不少朋友和读者的回响。刚过去的星期二，本地两家电视台都有业绩相关的消息，不如借此机会，为大家分析一下本地电视行业的最新发展。

TVB盈喜 ViuTV下半年业绩改善

电视广播(511)发出盈利预喜，预期去年EBITDA超过3.5亿元，较2024年增长最少18%，整体业绩亦会亏转盈，纯利预料超过5,000万元。另一边厢，ViuTV母公司电讯盈科(008)公布了全年业绩，当中免费电视及相关业务，EBITDA有1.53亿元，按年倒退两成，看似令人失望，但仔细分析，会发现EBITDA倒退其实是发生在上半年，下半年已经恢复增长，原因之一是年内专注个人演唱会。公司预期今年会举办一系列团体演唱会，预计会带动免费电视业务的财务表现回升。

TVB重广告轻艺人

阅读两家公司的公布，会发现两家电视台的业务焦点各异。电视广播仍然不断强调广告收入增长，特别是去年底重头剧《新闻女王2》大热，推动广告收入增长，但实情是「单天未必能够保至尊」。第四季TVB旗下免费电视旗道合计，平日黄金时间的收视只有20.1点，按季跌0.3点，按年更加大跌1.1点。相信20点收视对管理层来说是一个重要心理关口，跌穿的话，广告商又有理由压价。

笔者对TVB的另一观察是关于旗下艺人的，过去广告客户投放电视广告，很多时都会用上TVB的艺人，毕竟电视台艺人理应能够吸引电视观众眼球。但近期在TVB看到的广告，选用旗下艺人代言的却不多。佘诗曼广告代言不少，但她早已经不是TVB经理人合约，TVB只是收到广告时段收入。电视广告仍然有不少熟识面孔，但为数不少是离巢艺人、电影明星以及KOL。

ViuTV积极捧艺人走出去

ViuTV的业务重点刚好相反，完全是以艺人为核心。业绩中特别提到通过参与大型制作及国际级活动，提升旗下艺人的国际知名度，例如吕爵安Edan参演韩剧《模范的士3》，邱彦筒Marf 为国际级天团Coldplay香港演唱会担任暖场嘉宾，都见到ViuTV为旗下艺人争取机会的用心。另外，ViuTV亦争取到旗下艺人与国际品牌，例如Sanrio和NBA合作，开拓内容及现场活动以外的收入来源。

电盈旗下的OTT业务Viu视像串流平台，亦可成为ViuTV艺人未来的助力。虽然Viu在香港的渗透率不高，但在东南亚地区市场发展顺利。据市场研究机构统计，Viu在东南亚订户有近1,000万，仅次于Netflix的1,280万户，而且增长潜力巨大。OTT业务去年EBITDA有6.2亿元，按年急增56%，EBITDA边际利润24%，按年提高8个百分点。未来 Viu会加大发展网络短剧，相信ViuTV艺人亦可以借此冲出香港。

如何留住大明星？

TVB过去都曾经投放许多资源培养艺人，但可能经历过太多艺人成名后就离巢的伤害，加上早几年财务状况一度恶化，令TVB现在只视艺人为一般的劳动力，不再愿意花资源「棒」艺人，也不为艺人争取在外工作的机会，但这种「因噎废食」之举，始终是削弱作为一家电视台的核心竞争力。而ViuTV又如何留住棒红了的艺人，避免行TVB的旧路呢？市传Mirror合约期还有两年多就满，正好考验ViuTV管理层和艺人管理团队的功力。

林小珍

