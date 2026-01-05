亚洲金融论坛首设「全球产业峰会」 马时亨︰令到峰会系真正嘅世界级盛事

由特区政府及贸发局合办的第19届亚洲金融论坛，将于1月26日至27日在会展举行。贸发局主席马时亨表示，香港有诸多论坛，包括金管局去年11月初举办的国际金融领袖投资峰会，两个论坛相距时间短，竞争激烈，他认为论坛亦应转型，故今届亚洲金融论坛，首设「全球产业峰会」，首日聚焦金融议题，次日则探讨机械人、医药、消费等新兴产业，让两个论坛互相融合。

论坛吸引3600名嘉宾

不说不知，原来亚洲金融论坛「发起人」，就是马时亨。他透露，于2006年（任香港财经事务及库务局局长）率团出访杜拜时，在航机上向时任贸发局总裁的林天福提出香港除发展贸易，亦要向服务发展，建议举办金融论坛，贸发局于翌年便举办首个亚洲金融论坛。今次论坛除吸引3600名来60个国家及地区的嘉宾外，主持及讲者亦星光熠熠。

诸多跨国企业将出席论坛

他更亲自邀请学者陈坤耀为全球经济金融主题做主持，人工智能主题由伟易达主席黄子欣主持，怡和集团控股200年来首个华人大班－潘林峰亦同场出席，「令到峰会系真正嘅世界级盛事」。论坛第二日产业峰会亦有不少跨国企业参加，当中包括Prada及Hermes等名牌。而最近上市的国产「GPU四小龙」壁仞科技高层亦参与论坛。



助力香港服务业界「引进来」与「走出去」

马时亨表示，本次论坛引入环球投资项目对接（AFF Deal-making），有「出海」概念，助香港服务业界「引进来」与「走出去」。他明言，新加坡亦举办类似论坛，「不过，同香港仍有些距离」并指香港气候适宜，成本低，单是酒店价格已平一大截。他又说，今年为贸发局60周年，将会有很多活动。

亚洲金融论坛策划委员会主席、汇丰香港行政总裁兼零售银行及财富管理业务总经理伍杨玉如表示，加入汇丰前自己都系创业者，透过金融论坛结识众多投资者与客户，认为这样的建联是十分重要的。贸发局总裁张淑芬指，香港过去十多年都扮演「Deal Making」的角色，在今次峰会上亦有这个环节，过去几年都撮合不少交易，但碍于保密协议而未能逐一披露。