汇丰引入「智方便」简化中小企贷款 即睇6步贷款流程

汇丰宣布，成为本港首家银行于服务中引入「智方便」多重身份认证功能（iAM Smart Step-up Authentication），合资格中小企客户的授权签署人可直接在香港汇丰Business Express流动应用程式完成身份验证，以批核公司的商业贷款申请。

确保使用者为户口持有人

该行表示，用户在网上进行关键流程或操作时，「智方便」多重身份认证功能会拍摄自拍照以进行容貌辨识，确保使用者为户口持有人。除了使用香港身份证及流动保安编码，中小企可选用此项新增认证方式，以更灵活方便的方式完成融资申请程序。

客户现时登入汇丰商务网上理财后，即可透过专为中小企而设的数码融资平台申请贷款。该平台运用数据分析，简化贷款申请流程及加快信贷审批，而加入「智方便」多重身份认证功能后，将进一步提升中小企融资效率。

6步简化中小企贷款流程：

汇丰香港工商金融董事总经理兼中小企业主管王海珍表示，「智方便」在港获广泛使用，超过一半人口已经成为登记用户，而在中小企融资流程中引入此功能，可以更灵活地配合客户的使用习惯，将银行服务与他们的日常数码生活互相融合。