长和旗下和记港口拓中东 奉行长期主义 笑言「唔系坐低就有生意做」

在全球地缘政治波动的背景下，中东正逐渐成为重要的增长市场。长和（001）旗下和记港口中东及非洲港口业务董事总经理蔡荣杰表示，集团在中东的发展不以短期回报为追求，而是奉行长期主义，并会建立本地化团队，透过技术创新巩固中东门户地位。他指出，中东发展潜力很大，料未来5至10年将稳步上升，虽然仍需留意地缘政治波动，但并不影响其商业决策。

恪守「回报及大方向」准则

和记港口在全球24个国家管理53个港口，其中中东地区有7个码头，累计投资达16亿美元（约125亿港元）。蔡荣杰称，该集团凭借其声誉及「江湖地位」，如今大部分新项目会收到当地政府邀请参与招标，而中东作为全球五大区域市场之一，亦希望布局当地港口，成为该集团主要的门户。

和记港口中东及非洲港口业务董事总经理蔡荣杰。

但他强调，和记港口亦并非单纯跟随「一带一路」政策热潮而盲目加大投入，而是恪守「回报及大方向」的准则，合理分配集团资源，不会特别向中东倾斜。

中东人与中国人一样重视关系

蔡荣杰指出：「香港人去做生意唔可以净系谂住赚几多钱，需要有长远计划。」他回顾该集团2006年初入中东时，阿曼码头项目经营状况「起起落落」，政府亦迟迟未敲定旧港码头的迁港决策。但他透露，当时和记港口「有决心做好每个码头」，通过持续科技升级与营运能力展示，历时8年最终促成旧港顺利迁至新港，且生意畅旺，为中东其他合作树立范本。

蔡荣杰笑言，「唔系坐低就有生意做」，称中东人与中国人一样重视人际关系，需要与政府谨慎沟通，主动融入当地生活，举例指会参与斋月庆祝等活动，以「亦商亦友」的模式巩固合作关系，码头的核心部门及高管亦会培养当地人才团队。

当地员工每日要礼拜5次

和记对当地习俗的尊重亦体现在细微处。蔡荣杰称，当地员工每日要礼拜5次，并须洗手、洗脚后方返回吊机，而该集团与振华重工合作研发的远程吊机控制系统，可令操作员毋须每次爬50多米高的设备，在操作室即可完成作业，操作效率提升25%至30%。蔡续说，该集团自主研发的nGen系统加入了AI和大数据运算元素，融合了当地的贸易操作方式，推动生产力与成本优化。

事实上，在中东投资亦令香港市场受惠，蔡荣杰指出，现时香港航运界已少见年轻人入行，但在中东、巴基斯坦得益于本地化团队的成熟营运，在当地营运中心聘请本地人进行船舶靠泊规划，还能帮香港、盐田的码头做装卸货规划。

