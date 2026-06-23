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海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺

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更新时间：08:00 2026-06-23 HKT
发布时间：08:00 2026-06-23 HKT

凭TVB歌唱选秀节目《中年好声音》担任评审而人气急升的「音乐女神」海儿（陈海儿、Hedy），被最新一期《东周刊》独家踢爆密冚多时的恋情！日前她被目击于中环PMQ结束行程后，获一名驾驶黑色宝马的高大猛男亲自接送。两人随后驱车前往西环一间咖啡店撑枱脚，期间男方对海儿照顾有加，见女方难抵冷气，更立刻脱下恤衫为她披上，举动极尽体贴。叹完咖啡后，这对热恋中的情侣更漫步海滨长廊欣赏浪漫日落，海儿全程冧爆甜笑，最后两人由男方驾车同返薄扶林香闺，继续享受甜蜜的二人世界。

海儿年初曾被曝光与男子亲密照

现年29岁的海儿出道短短两年，凭借标致靓样及傲人身材狂吸大量粉丝，其感情生活自然成为网民关注焦点。其实早于今年初，网上已流出她与一名爆肌型男的惹火三点式亲暱合照，但向来低调处理感情事的她一直三缄其口，努力保护爱苗。不过，同为《中年好声音》评审的拍档肥妈（Maria Cordero）早前在活动上已忍不住大爆一句「人哋有男朋友」，更曾在节目中暗指海儿特别钟情靓仔，如今体贴的高大男友正式被断正曝光，足证肥妈所言非虚。

相关阅读：《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？

海儿自认「宅女」要求男友给自由

作为高学历的古典女高音歌唱家，海儿先后于香港演艺学院及英国知名音乐学院完成硕士学位，回港后获英皇娱乐赏识签约成为艺人，星途备受看好。虽然她曾在访问中自认是「宅女」，平日最爱打机和睇动漫，更声称偏爱「宅男」作为伴侣，但她强调择偶条件中最重要的一点，是另一半必须给予自由并支持她的事业发展。如今海儿事业与爱情两得意，不仅在演艺路上大放异彩，身边亦有猛男男友做最强后盾，堪称人生胜利组。

相关阅读：海儿英皇演唱会高歌《卡门》评价两极 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG发文：坚持唱古典音乐

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