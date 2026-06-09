吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光

27岁的吴家忻（Kayan9896）曾是「试当真」一员而爆红，被封「网络女神」，近年更进军乐坛成为歌手。吴家忻先后跟Locker林家熙与酒店集团高层马桂烽（马清伟与薛芷伦儿子）拍拖，她跟马桂烽2024年12月宣布因性格不合分手，由于男方是百亿马氏家族第三代后人，因此吴家忻被指「豪门梦碎」。不过近来吴家忻已迎来新恋情，最新一期《东周刊》独家直击吴家忻与潮牌界公关新欢Jerry的亲密互动，更曝光女神极大烟瘾的一面。

吴家忻秘挞潮牌界公关Jerry

最新一期《东周刊》独家拍到吴家忻秘挞潮牌界公关新欢Jerry，二人不但被目击于中环名人饭堂外亲密互动，吴家忻更展现出极大烟瘾，频频当街扯烟。饭局后，这对热恋中的情侣更被发现双双返回女方位于大坑的香闺彻夜缠绵，令这段低调的地下情全面曝光。

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吴家忻多次进出餐厅吸烟

日前晚上，吴家忻与数名友人现身中环太子大厦「珍姐火锅」聚餐，期间意外曝光了她极大的烟瘾。在长达7小时的饭局中，打扮低调型格的吴家忻至少进出餐厅三、四次到街头吸烟。只见她手势纯熟地抽着幼身香烟吞云吐雾，表情享受；而本身并非烟民的新欢Jerry则做足「跟得男友」本份，不但毫无怨言地陪出陪入，每当吴家忻在街头点烟时，他更会第一时间主动上前贴心挡风，二人全程如「糖黐豆」般形影不离，互动充满爱意。

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吴家忻带Jerry回香闺过夜

直至凌晨两时许火锅店打烊，一行人步出餐厅意犹未尽地在街头高谈阔论，Jerry与吴家忻的互动更进一步升温。倾谈期间，Jerry顺势将手搭在吴家忻的肩膊上，又用掌心温柔轻扫女方玉背，举止极度亲暱；而吴家忻全程零抗拒之余，更将身体微微靠向男方，眉宇间流露出甜蜜气息。聚会结束后，Jerry与吴家忻结伴登上的士，直驶女方位于大坑的香闺，直至天亮都未见男方离开，足见二人关系已发展至极度亲密的阶段。

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吴家忻前男友马桂烽出身富裕：

吴家忻借Jerry潮流界人脉与GD合照

据悉，成功俘虏吴家忻的新欢Jerry在潮流界人脉极广，连徐濠萦、陈康堤及吴家忻前男友林家熙也有追踪其社交帐号。闺密透露，Jerry与吴家忻相识多年，在女方与林家熙及马桂烽拍拖时一直以好友身份默默守候，期间更曾动用韩国人脉助吴家忻与韩国天团BIGBANG成员权志龙（G-Dragon）合照。Jerry在吴家忻失恋时不离不弃，最终成功打动芳心。为免重蹈过去恋情「见光死」的覆辙，吴家忻对今次拍拖极度保护并大耍太极，凡事以Jerry的感受为先，悉心呵护这段得来不易的新恋情。

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