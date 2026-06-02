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李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系

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更新时间：10:00 2026-06-02 HKT
发布时间：10:00 2026-06-02 HKT

现年81岁的李家鼎（鼎爷），其家庭纠纷，自今年4月前妻施明的丧礼后，一对今年46岁的孖生儿子李泳汉（大孖）与李泳豪（细孖），随即由不和发展至争产风波，就连与他相恋廿年的圈外女友Viva，不单止被揭是无线小生马贯东的母亲，更牵涉在争产当中。

李家鼎大闹李泳汉「仆X仔」

「神隐」接近一个月的鼎爷，现已回复状态，日前接受本刊的独家访问，他直指家庭纷争令自己陷入人生低潮，一提起大孖，他依然有火，镜头前后大闹对方是「仆X仔」逾10次，更痛心疾首地首度公开宣布脱离父子关系︰「李泳汉唔系我李家鼎个仔，佢嘅嘢与我无关！」并且绝不原谅对方。

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李家鼎回复状态

鼎爷早前到尖沙咀一间中菜馆接受《东周刊》专访，一现身他便声如洪钟地打招呼︰「阿爷返嚟啦！」又即时大晒老而弥坚的拳风；接着，他还分享自己的身体状况，「肥番啲，状态几好，有番胃口，准备食第4餐。」

李家鼎要跟李泳汉脱离父子关系

向来有话直说的鼎爷，当提及家事成全城热话时，他坦言︰「好烦！」。鼎爷指大孖将来有困难，也不会再帮，他突然严肃兼斩钉截铁地说︰「由2026年5月29日晚8点10分起，李泳汉唔系我李家鼎个仔，佢嘅嘢与我无关！」他叹了一口气，表示自施明离开后，就开始有这个决定，因为「伤心到冇得伤心，伤害极之大」。当记者问到，如果有一日大孖浪子回头，会否原谅对方？鼎爷黯然地说︰「既然如此，何必当初，原谅呢两个字就冇啦，讲完。讲佢就心噏。」

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