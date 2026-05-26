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「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法

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更新时间：08:00 2026-05-26 HKT
发布时间：08:00 2026-05-26 HKT

现年81岁的李家鼎（鼎爷），自前妻施明今年3月离世后，一对孖生儿子李泳汉（大孖）与李泳豪（细孖），由不和爆发至争产风波，连日来双方还各自提供声带作铁证。当中，有指大孖至少榨取鼎爷200万元，而细孖夫妇则被指控攞了鼎爷340万元。为了争夺鼎爷的身家，两兄弟隔空互轰。

李家鼎圈外女友真实身份曝光

此外，本刊收到独家消息，鼎爷的身家除了两个仔有兴趣之外，知情人士还爆料，指出跟他相恋廿年、细他10岁的圈外女友Viva，亦都牵涉在内。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生马贯东的阿妈。知情者更指出，细孖跟Viva早有过节，并且经常为钱大斗法。

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李家鼎圈外女友大起底

2017年，鼎爷开始走红，广告、节目、商演、开食肆等，工作排山倒海，收入更是十级跳，身家暴涨。除了一对孖仔想操控之外，有知情人士向本刊爆料，指出跟鼎爷相恋逾廿年的红颜知己Viva，亦都牵涉在内。据悉，Viva年轻鼎爷10岁，昔日是学护，后来从事经络治疗，由于手法了得，曾帮人工受孕失败的女士成孕，也助瘫了8年的病人重新走动，现时已退休凑孙。至于婚姻状况，她早年离异，独自凑大两女一子；而她和鼎爷约在2006年于朋友堆中认识，两个失婚的人，个性互补，很快便走在一起。

李家鼎带马贯东入行？

鼎爷的私房菜开张当日，除了大孖夫妇和细孖之外，女友Viva也带同女儿和孙女现身，而两家人还犹如一家人；之后，他还多次带Viva公开露面，兼恩爱地接受访问。当时，他对外指女友是圈外人，但知情者却透露，她的真实身份殊不简单，原来她是近年TVB力捧小生马贯东的阿妈。知情者又爆料，指出马贯东都是经由鼎爷引荐入行，难怪马贯东对家事总是三缄其口。

神秘声带揭Viva跟鼎爷钱银瓜葛

本刊收到一段声带，内容解释细孖老婆Agnes提到鼎爷赶去揿钱，而撞车的来龙去脉。声带中，细孖不忿地对鼎爷说︰「好似𠮶日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，话冇钱呀！冇钱！讲到明即刻帮你开e-banking睇，你系有钱喺度，你自己知，你系就要趁银行星期六收一点，仆出去，好啦！连个天都唔帮你嘞！撞车！你唔听人讲嘢！好急，我识咗你40几年啦，你做紧乜嘢呀？咁急出去，一定系写钱俾人，一定系马贯东个阿妈。」原来，鼎爷当日赶出去揿钱是给Viva，并非给大孖，外间的人完全被蒙在鼓里！

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