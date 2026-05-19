阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛

前商台DJ阮小仪（小仪）去年底突然宣布结婚，其神秘老公的真面目近日被《东周刊》独家曝光！55岁的小仪自去年圣诞节「封盘」成为人妻后，对另一半的身份极度保密。外界盛传男方从事汽车业务，小仪更曾幽默形容老公外貌「冇彭于晏咁正，但靓过Edan（吕爵安）」。近日最新一期《东周刊》终于独家捕捉到这位「好好先生」亲自化身专属司机接送老婆收工的温馨画面。可见身穿白恤衫的老公外型高大威猛，比小仪足足高出一个头，两人相当合衬；他更贴心地为老婆拎重物，百分百的「超级暖男」举动闪盲众人，难怪连好友森美与金刚都大赞两人是天作之合。

小仪转型KOL事业爱情双丰收

婚后的小仪迎来事业与家庭的双赢局面。她毅然离开效力31年的电台转战KOL界，其个人YouTube频道短短3个月便强势突破10万订阅，近期更积极接下司仪工作及参演舞台剧。纵使工作繁重，小仪依然将家庭放在首位，不时大晒「老公视角」的住家饭相片放闪。日前，小仪完成演艺学院的舞台剧后，火速飞奔上老公的爱车，两人随后驱车前往尖沙咀，接患有心脏肿瘤末期的13岁爱犬「细佬佬」出院。未有生育计划的小仪一直视爱犬为家人，而老公亦「爱屋及乌」帮忙照顾，分担重担，足见其细心与体贴。

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小仪情路一波三折为病父闪婚冲喜

回顾小仪过去的感情路可谓一波三折，她曾在节目中自嘲命中仿佛中了「第三者咒语」，昔日与消防员及出版社CEO的恋情皆未能开花结果，令她花了很长时间疗情伤。谈到这次闪婚的契机，小仪坦言并非一时冲动，而是前年父亲的一场大病让她重新审视人生责任，加上遇见了这位让她能卸下防备、相处起来极具「家人舒服感」的另一半，最终决定共谐连理让老父安心。

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