Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛

即时娱乐
更新时间：10:00 2026-05-19 HKT
发布时间：10:00 2026-05-19 HKT

前商台DJ阮小仪（小仪）去年底突然宣布结婚，其神秘老公的真面目近日被《东周刊》独家曝光！55岁的小仪自去年圣诞节「封盘」成为人妻后，对另一半的身份极度保密。外界盛传男方从事汽车业务，小仪更曾幽默形容老公外貌「冇彭于晏咁正，但靓过Edan（吕爵安）」。近日最新一期《东周刊》终于独家捕捉到这位「好好先生」亲自化身专属司机接送老婆收工的温馨画面。可见身穿白恤衫的老公外型高大威猛，比小仪足足高出一个头，两人相当合衬；他更贴心地为老婆拎重物，百分百的「超级暖男」举动闪盲众人，难怪连好友森美与金刚都大赞两人是天作之合。

小仪转型KOL事业爱情双丰收

婚后的小仪迎来事业与家庭的双赢局面。她毅然离开效力31年的电台转战KOL界，其个人YouTube频道短短3个月便强势突破10万订阅，近期更积极接下司仪工作及参演舞台剧。纵使工作繁重，小仪依然将家庭放在首位，不时大晒「老公视角」的住家饭相片放闪。日前，小仪完成演艺学院的舞台剧后，火速飞奔上老公的爱车，两人随后驱车前往尖沙咀，接患有心脏肿瘤末期的13岁爱犬「细佬佬」出院。未有生育计划的小仪一直视爱犬为家人，而老公亦「爱屋及乌」帮忙照顾，分担重担，足见其细心与体贴。

相关阅读：阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运

小仪情路一波三折为病父闪婚冲喜

回顾小仪过去的感情路可谓一波三折，她曾在节目中自嘲命中仿佛中了「第三者咒语」，昔日与消防员及出版社CEO的恋情皆未能开花结果，令她花了很长时间疗情伤。谈到这次闪婚的契机，小仪坦言并非一时冲动，而是前年父亲的一场大病让她重新审视人生责任，加上遇见了这位让她能卸下防备、相处起来极具「家人舒服感」的另一半，最终决定共谐连理让老父安心。

相关阅读：55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4tHmyX4

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
13小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
3小时前
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
11小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
16小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
19小时前
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力不稳 消防接逾40宗困䢂 中电：短暂电压骤降
突发
10小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
13小时前
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
影视圈
15小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
2026-05-18 09:00 HKT