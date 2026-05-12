陈晓华回应《东周刊》独家爆微调传闻：无容貌焦虑 亲揭保养秘诀 被指医美保女主角光环

TVB当家花旦陈晓华近期备受力捧，人气高自然话题不断，最新一期《东周刊》独家爆她为了保住女主角光环及避免被其他女星抢尽风头，一年内进行多达3次的医美微调来提升美貌与增强自信。面对外界对其外貌升级的热议，陈晓华亲自透过短讯向《星岛头条》大方回应传闻，她强调自己绝无容貌焦虑，更看重内在修养：「多谢大家嘅关心，我对自己嘅五官冇任何焦虑，我反而更注重自己嘅身体同心理嘅健康，外表嘅美丽绝对唔系代表我嘅一切，所以我更加注重内在美，其实大家都好靓！」

陈晓华重视内在美

当被问及是否觉得自己未够完美，或有否想透过医美加强的部位时，陈晓华展现出满满的正能量，坦言心态才是变美的终极武器：「更重要嘅系身体同心理嘅健康美丽，先至可以令到自己发光发亮，如果自己从来都唔识欣赏自己嘅话，无论整容定系未整都好，都唔会达到自己满意嘅效果。真正令到自己变得美丽发光发亮，其实系自己嘅心态，所以我鼓励大家花时间精力去养好自己嘅心态！」她同时大方分享个人的保养秘诀，主要靠多吃水果、勤做运动以及忘记不快事来维持最佳状态，并温柔呼吁大众：「唔好俾咁大压力自己唔好因为自己嘅样貌而焦虑，因为除咗外貌之外，其实我哋仲有好多优点值得大家留意。」

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陈晓华借回应传言找工作机会

过去曾担任美容诊所代言人的陈晓华，难免令人猜测她对医美的接受程度较高。对此，她特别交代了目前的合约状况，并借机公开招募新合作，展现出自信积极的一面。她明确表示现时已经没有为任何美容院担任代言人：「我系再冇任何美容院嘅代言，欢迎任何想揾代言人嘅商家来电洽谈。」

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