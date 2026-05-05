林作卷JPEX案后极速翻身 《东周刊》独家爆转做心灵导师开班吸金 课程爆满赚六位数

林作近年职业生涯起伏不断，从参选区议会、放弃做大律师，到转战保险界后因失言风波被解雇，再因JPEX案惹上官司，其动向一直成为外界焦点。最新一期《东周刊》独家爆他最近又有新搞作，这次不卖保险也不推销加密货币，而是成为「心灵导师」，开办名为《林作•斯多葛生活哲学》的课程，将古老哲学包装成解决都市人感情、职场及个人发展等问题的「思维操作系统」。课程推出后，吸引不少人报名，首班70个名额在短短数天内被一扫而空，以每位近五千元的学费计算，已为他带来近35万港元的收入，吸金力不减。

林作母亲、女友齐撑场

据悉，课程标榜「解决99%生活问题」，精准击中现代人的深层焦虑。在最新一期《东周刊》直击的首日课堂上，70名学员中不乏专业人士，他们全神贯注，并踊跃提问。林作全程表现自信流畅，更将女友裕美及专程由北京返港支持他的林母王莉妮（Lily）写进教材，拿她们开玩笑，直指母亲「26个英文字母都识唔晒」，引得全场大笑，气氛轻松。林作透露，他钻研此哲学超过十年，并结合过去为上千人咨询的实战经验，才够胆出来教学。他形容这套价值观是他面对逆境与舆论压力时的强大武器，因此讲解时显得格外有说服力。

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林作屡败屡战变「哲学界KOL」

大众最初认识林作，大多是因他与2015年港姐冠军麦明诗的一段情。回顾他之后的事业轨迹，更是百足咁多爪，从踏入政坛、投身教育界、成为顶级保险销售员，再到与钟培生上演「林钟大战」，他总能制造话题并从中获利。即使去年经历解雇及官非缠身的低谷，他仍能迅速调整方向，先是自组团队重返保险业，如今更开拓「心灵鸡汤」市场。虽然他曾表示要视乎口碑再决定是否加开，但课程网站已急不及待公布五月的班期，足见市场反应热烈。再次证明「抽水王」拥有屡败屡战的生命力。

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