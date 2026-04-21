廖子妤成出炉影后过程辛酸  《东周刊》独家爆同男友卢镇业酒店开房庆祝  

刚于周日举行的《第四十四届香港电影金像奖》，现年68岁的梁家辉凭电影《捕风追影》，迎来第5个影帝殊荣，而影后则是在电影《像我这样的爱情》中，饰演脑麻病人的廖子妤。

廖子妤卢镇业瑰丽酒店烟韧

一击即中影后殊荣的廖子妤，由马拉来港发展14年，首部参演电影《末日派对》已崭露头角，到2022年更凭《梅艳芳》赢得「最佳女配角」，星途看似一帆风顺，实则最霉期间住㓥房，户口更只剩25蚊。不过，现时苦尽甘来，她更觅得Mr. Right！庆功宴后，本刊就独家拍到她和男友卢镇业，结伴返回尖沙咀的瑰丽酒店，继续烟韧！

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廖子妤曾跟周祉君拍拖

廖子妤曾与演员周祉君有过一段恋情；而现时，她与演员兼导演卢镇业（小野）热恋中。早前，两人都有份参演贺岁片《夜王》，演出同样备受赞赏，被封影坛新一代金童玉女。她欣赏男友的善良和乐于培育新人，还认为对方是一个能并肩作战的伙伴，更是她勇往直前的动力之一。

廖子妤庆功后曾跟卢镇业去酒店

颁奖礼后，廖子妤跟男友前后脚现身电影公司假尖沙咀山林道的庆功宴。一到达，她即获大批粉丝包围祝贺，还送上香槟。这对金童玉女玩到凌晨5时许，才尽兴结伴返回尖沙咀的瑰丽酒店，继续享受二人世界的开心时光。

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