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木村心美撇排球手男友有「新欢」 《东周刊》独家直击于香港蜜会 母亲工藤静香全程陪同

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更新时间：10:00 2026-04-14 HKT
发布时间：10:00 2026-04-14 HKT

日本天王木村拓哉与工藤静香的24岁长女木村心美（Cocomi），感情世界疑起波澜。去年她与29岁日本排球国手小川智大的恋情曝光，获封「守护神」男友。但近日木村心美在香港出席活动期间，竟被最新一期《东周刊》独家直击，与一名貌似TVB艺人罗天宇的日籍型男，在尖沙咀瑰丽酒店的米芝莲餐厅共晋晚餐。更令人意外的是，妈妈工藤静香不仅全程陪同，更对这位「新欢」展现满意笑容，让木村心美的真命天子人选再生变数。

木村心美「新欢」获工藤静香认可？

约会当晚，这位「翻版罗天宇」在工藤静香面前对木村心美大献殷勤。从贴心研究菜单、点满一桌美食，到为佳肴拍照后必先呈给「未来外母」过目，举手投足间尽显周到与尊重。饭局中三人有说有笑，气氛极为融洽。工藤静香对这位新朋友显然十分满意，不仅全程面露微笑，更主动为女儿与型男拍摄合照，两人面对镜头默契十足，似乎已轻松通过母亲这一关，成功动摇小川智大的「正印」地位。

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木村心美择偶条件大公开

木村心美曾公开表示希望在25岁前结婚，并开出理想老公六大条件，包括「宽肩有背肌」、「声音低沉好听」等。对比现任男友——身为国家队运动员的小川智大，与这位在香港贴心陪伴的「翻版罗天宇」，谁更能赢得美人归？虽然木村拓哉曾半开玩笑表示，对女儿的男友会本能地抱持不屑态度，但最终的选择权，始终掌握在木村心美自己手中，她的下一步感情动向，已成为外界关注的焦点。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4vgKJh4

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