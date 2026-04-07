李家鼎两子反目 《东周刊》独家爆施明离世揭家丑 李泳汉爆「分身家」内幕狂轰弟妇

施明于3月21日因肺炎离世，享年74岁。本应是家人哀痛告别的时刻，却意外爆出家庭内部矛盾。施明与前夫李家鼎（鼎爷）所生的一对孖仔李泳汉与李泳豪近日公开决裂，互相指控，将家事摊开在公众面前引发热议。最新一期《东周刊》独家爆事件经过，导火线源于李泳豪痛诉，因哥哥李泳汉的阻挠，他连母亲最后一面也无法见到，这份遗憾演变成兄弟间无法化解的恩怨。

李泳汉与李泳豪互相指控

李泳豪向外界表示，在母亲施明生命的最后两年，哥哥李泳汉利用「监护令」剥夺了他探望母亲的权利，使母子完全隔绝。他忆述自己多次奔走于各大医院，却始终无法得知母亲的消息，甚至报警求助亦无果，最终造成天人永隔的终身遗憾。对此，李泳汉反驳称，自己所为皆是遵从母亲遗愿，并将矛头直指弟妇Agnes（林妤谦），认为她正是破坏家庭和睦的始作俑者。李泳汉怒斥，弟弟的婚礼未有正式邀请母亲施明出席，令母亲含怨受辱，因此他坚决反对Agnes踏入灵堂半步，以维护亡母最后的尊严。

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李泳汉爆「分身家」内幕

骂战升级，李泳汉更爆出惊人内幕，指控李泳豪夫妇曾向父亲李家鼎索取300万元「分身家」，并对父亲的行踪进行严密监控。他声称，鼎爷曾致电向他求救，申诉生活失去自由。然而，面对儿子们的纷争，李家鼎选择站在细仔李泳豪一方，公开表示家人应整齐出席丧礼，并劝告大仔「唔好搞咁多事」。李家鼎近年因健康问题暴瘦，如今再添上儿子兄弟阋墙的锥心之痛，让这场家庭悲剧更添几分唏嘘。

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