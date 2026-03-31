庞景峰屈居工厦公厕冲凉  《东周刊》独家爆星二代悲歌  日打3份工攰到不停打呵欠

1990年，一代武打明星钱小豪与1988年国际华裔小姐季军郭秀云，于澳洲秘密注册结婚，婚后诞下钱浩然；可惜，这段婚姻仅维持了3年，两人因性格不合于1993年决定离婚。2002年，郭秀云携着儿子改嫁「钢铁大王」庞鼎元的第五子庞杰，子凭母贵，钱浩然改名换姓叫庞景峰，「升呢」富三代，再加上星二代，当真无限风光在「景峰」。

庞景峰跌进谷底

物换星移，现年35岁的庞景峰（Andrew），原来已经由巅峰堕进谷底。本刊独家发现，Andrew如今生活极其落魄，不仅栖身于旧式的工厦单位，日常还要在简陋的公厕冲凉；而为了维持生计，他每日需要打三份工，甚至乎不顾危险，接拍跳楼、跳车这类高危险性的广告，这个「星二代加富三代」活像一阙人生的悲歌。

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庞景峰刘温馨斩断两年情

凭借星二代加富三代的背景，Andrew吸引到前港姐刘温馨主动接近，但他原来于年前因与妈妈闹翻，早已搬出司徒拔道的2,700呎豪宅。失去了大水喉，他咬实牙关勤奋地打3份工养自己及女友；可是，刘温馨早前在毫无预警之下，狠心斩断两年情，更将Andrew撵出家门，导致他一度「无家可归」，最后只好蜗居在一个朋友的旧工厦单位。

庞景峰日打3份工

即使被女友狠飞，但Andrew并没有自暴自弃，反而自强不息。现时打3份工的他，早上做网媒记者，下午坐港铁前往鲗鱼涌经营的新道馆教体操和武术，同时兼顾抖音直播。日前，他接拍了一个护发广告，因视之为省靓招牌之作，故不顾危险既跳楼又跳车，简直揾命搏，难怪出来的效果令客户极之满意！

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