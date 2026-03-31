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郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马

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更新时间：10:00 2026-03-31 HKT
发布时间：10:00 2026-03-31 HKT

现年62岁的4届「金像影帝」刘青云，与58岁的1991年港姐冠军郭蔼明（Amy)，于1998年拉埋天窗，结婚至今28年一直恩爱，当真圈中的模范夫妇。昔日，两公婆经常孖住出席公开活动，但近年郭蔼明变得低调，甚少公开露面。近日，网上有一段她于1991年得奖港姐冠军后的访谈片，忽然「出土」，最令网民惊叹的是她的胞妹一样高颜值。

郭蔼明索妹大起底

经名查暗访后，本刊发现郭蔼明的索妹，名叫郭蔼欣（Ann），与家姐一样拥有高学历，在南加州大学商业税务专业硕士毕业，更于美国加利福尼亚州取得注册会计师资格。现时，她是国际级会计师事务所罗兵咸永道的合伙人，在税务与税务科技服务领域拥有逾20年的经验；而她的专长是转让定价及税务科技的应用。此外，她又与一班志同道合的好朋友，在香港赛马会组成「胜利加冕团体」，并购入赛驹「轻功猛男」，至今获得两次头马的佳绩。另外，她曾担任香港伤健策骑协会的荣誉秘书，为慈善出一分力！

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郭蔼明鲜谈及家庭事

形象健康正面的郭蔼明，出身于中产家庭，中学毕业后便随家人移居美国；而她自小便备受栽培，既识骑马，又是学霸，靠奖学金完成学业，并在美国南加州大学完成机械工程学硕士学位，更曾于私人的航天业公司实习。因为对父母十分保护，所以她鲜有谈及家庭事。

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