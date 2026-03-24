李嘉欣再迎「蜜月期」 《东周刊》独家直击许晋亨为妻排人气餐厅 拍拖画面羡煞旁人

最新一期《东周刊》独家直击，富商许晋亨在烈日下现身中环街头，为与太太李嘉欣的约会，亲自在一家人气酒吧餐厅门前排队等候。这位「廿四孝老公」在成功取得座位后，55岁的李嘉欣才如女王般登场。两人随即甜蜜地手拖手，结婚18年依然恩爱如初，温馨画面羡煞旁人。当日，许晋亨更带同其中一只爱犬同行，在安顿好太太及爱犬后，才与太太共进晚餐。

许晋亨与李嘉欣再迎「蜜月期」

随著儿子许建彤（Jayden）远赴外国升学，许晋亨与李嘉欣仿佛迎来了「第二个蜜月期」。据密友向《东周刊》透露，以往两人生活重心全在儿子身上，但现在儿子不在身边，他们多了许多二人世界的时间，感情更胜从前。夫妇俩经常一同出游，享受著久违的浪漫时光，重新体验拍拖的甜蜜感觉。

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许晋亨与李嘉欣弄狗为乐

如今，家中的三只爱犬成为了许氏夫妇的生活重心与心肝宝贝。密友指，两人早上会一起带狗狗散步，外出拍拖时也总会带着牠们，更会亲自为爱犬准备零食，四处搜罗最好的宠物用品。李嘉欣非常享受现在这种无忧无虑、简单就是福的生活，对她而言，有丈夫的疼爱、能随心所欲地享受人生，就是最难能可贵的幸福。

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