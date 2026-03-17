周永恒通街激咀周晓彤 《东周刊》独家爆二人离奇复合 女方情欲短讯曝光

有「世纪贱男」外号的周永恒（Roy），日前被网民拍到于港铁车厢内，与分居的前妻陈薇亲密相拥，随即触怒现任女友、前女团成员周晓彤（Ivy），继而公开闹爆周永恒，指对方不单止是大话精，还不停滋扰她，包括：频繁发送信息、狂打电话、半裸上门发癫，甚至威胁她的生命等恶行。然而，周永恒亦不甘示弱，马上反击指出周晓彤是求爱不遂及因爱成恨，所以才诬蔑他，还提供女方的情欲肉麻短讯作为证据，两人的关系看似势成水火！

周晓彤曾闹周永恒世纪贱男

周永恒的现任女友、前女子组合MVG成员周晓彤，早前对周永恒「港铁揽女」十分激动，不单止转发周永恒的揽女相，还爆seed闹爆他是「世纪贱男」，千万个大话。随后，周晓彤又向《东周刊》哭诉，声称因为周永恒的疯狂追求，所以在去年9月和他象征式短暂拍拖，并出于同情帮忙照顾他的儿子。随后，周晓彤发现周永恒的劣行多多，包括欺骗她已经离婚，令自己无端变「小三」。

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周永恒周晓彤启德拍拖

但事件发展峰回路转，上周一（3月9日），《东周刊》就发现两人忽然离奇复合！当日，周永恒和周晓彤十指紧扣在启德的一间大型商场甜蜜拍拖；期间，男方更送上花束，冧得女方笑逐颜开；跟着，他们行到边啜到边，更一个麦记早餐两份食，宛如连体婴一样。

周晓彤狼吻周永恒

二人乘搭扶手电梯时，更情不自禁地啜爆，之后他们又走到附近的公园卿卿我我，情到浓时，周晓彤更主动低头狼吻男友！而据知周永恒现时任职物流的判头，收入可观，既养得起自己又养到周晓彤，甚至乎足够支付前妻的赡养费。

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