古巨基「紧张大师」上身亲护送补习  《东周刊》独家爆力谷6岁大仔读顶尖国际学校

现年53岁的古巨基（基仔），与57岁的太太陈韵晴（Lorraine），继5年前诞下大儿子古晋匡（Kuson）后，今年元旦再投下惊喜弹，宣布家庭再添新成员，迎来第二名儿子Kuderson。Lorraine以57岁超高龄再次顺利诞子，她的无比勇气与伟大的母爱，获得外界无数的祝福。

古巨基夫妇为栽培儿子费尽心力

《东周刊》日前拍到Lorraine产后的最新状况。现场所见，她极速修身，身形零走样。至于静悄悄做第二任爸爸的基仔，就继续发挥「廿四孝老窦」的本色，凑完大仔Kuson放学，又亲自护送他去补习，事事亲力亲为，绝不假手于人。据悉，基仔两公婆现时已经「全副武装」，帮6岁的大仔展开升学大作战，目标是香港顶级的国际学校。

古巨基妻子面色略显憔悴

坐完月无耐的Lorraine与基仔现身天后，贴地帮衬街边档买鸡蛋仔。当日所见，产后的Lorraine极速修身，零水肿之余，一身全黑打扮配西装褛，十分型格！虽然身材冇走样，但可能一凑二长期作战，素颜上阵的她，面色略显憔悴，眼肚位置更出现大大个黑眼圈，看来凑初生B真系唔容易。

古巨基「紧张大师」上身

买完鸡蛋仔，7人车直驶学校门口，Lorraine落车亲自接大仔放学。现场所见，Kuson精灵活泼、眼仔睩睩，一见到有鸡蛋仔食，开心得笑到见牙唔见眼。之后，Kuson去铜锣湾上兴趣班，今次轮到穿上绿色恤衫内衬比卡超T恤，佩戴红色帽的基仔，sharp醒登场！两公婆齐齐护送Kuson上一栋商业大厦，基仔全程「紧张大师」上身，拖到大仔实一实，睇得出他对呢粒「心肝椗」非常着紧；而有爸爸陪伴的Kuson，全程蹦蹦跳，心情靓爆。

