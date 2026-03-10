Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古巨基「紧张大师」上身亲护送补习  《东周刊》独家爆力谷6岁大仔读顶尖国际学校

即时娱乐
更新时间：12:00 2026-03-10 HKT
发布时间：12:00 2026-03-10 HKT

现年53岁的古巨基（基仔），与57岁的太太陈韵晴（Lorraine），继5年前诞下大儿子古晋匡（Kuson）后，今年元旦再投下惊喜弹，宣布家庭再添新成员，迎来第二名儿子Kuderson。Lorraine以57岁超高龄再次顺利诞子，她的无比勇气与伟大的母爱，获得外界无数的祝福。

古巨基夫妇为栽培儿子费尽心力

《东周刊》日前拍到Lorraine产后的最新状况。现场所见，她极速修身，身形零走样。至于静悄悄做第二任爸爸的基仔，就继续发挥「廿四孝老窦」的本色，凑完大仔Kuson放学，又亲自护送他去补习，事事亲力亲为，绝不假手于人。据悉，基仔两公婆现时已经「全副武装」，帮6岁的大仔展开升学大作战，目标是香港顶级的国际学校。

相关阅读：古巨基首晒细仔正面照  样貌精灵可爱五官神复制爸爸  5岁大仔抱弟写挥春暴风成长

古巨基妻子面色略显憔悴

坐完月无耐的Lorraine与基仔现身天后，贴地帮衬街边档买鸡蛋仔。当日所见，产后的Lorraine极速修身，零水肿之余，一身全黑打扮配西装褛，十分型格！虽然身材冇走样，但可能一凑二长期作战，素颜上阵的她，面色略显憔悴，眼肚位置更出现大大个黑眼圈，看来凑初生B真系唔容易。

古巨基「紧张大师」上身

买完鸡蛋仔，7人车直驶学校门口，Lorraine落车亲自接大仔放学。现场所见，Kuson精灵活泼、眼仔睩睩，一见到有鸡蛋仔食，开心得笑到见牙唔见眼。之后，Kuson去铜锣湾上兴趣班，今次轮到穿上绿色恤衫内衬比卡超T恤，佩戴红色帽的基仔，sharp醒登场！两公婆齐齐护送Kuson上一栋商业大厦，基仔全程「紧张大师」上身，拖到大仔实一实，睇得出他对呢粒「心肝椗」非常着紧；而有爸爸陪伴的Kuson，全程蹦蹦跳，心情靓爆。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4lfk8MK

相关阅读：古巨基妻疑产二胎多时 57岁Lorraine上月照片曝光 网民观察状态：早已秘密产子？

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前