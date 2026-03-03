Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周永恒声称被L先生性侵、老婆偷食 《东周刊》独家爆赤裸上门骚扰周晓彤

即时娱乐
更新时间：12:00 2026-03-03 HKT
发布时间：12:00 2026-03-03 HKT

周永恒（Roy）近日再添争议，前女子组合MVG成员周晓彤（Ivy）突然在网上发文，怒斥周永恒为「世纪贱男」，并指控对方谎称已经离婚来欺骗她。最新一期《东周刊》独家爆周晓彤近五个月来持续受到周永恒的疯狂缠扰，她更哭诉周永恒甚至曾赤裸上身到她家门前发狂，让她极度恐慌，连家都不敢回。此事源于早前周永恒在港铁车厢揽女的照片被曝光，周晓彤转发并揭露两人关系，强调对方仅是多年的追求者，因拒爱而遭到连串骚扰，甚至生命威胁。

周晓彤爆周永恒连串失控行为

周晓彤透露，她与周永恒相识多年，关系一直以「父女」相称。她坦言，自己曾对周永恒说过「如果40岁前未嫁，就给你一个机会」，没想到这句玩笑话竟被对方牢牢记住。去年九月，周永恒以妻子出轨、儿子无人照顾为由，请求周晓彤帮忙照顾儿子，周晓彤一口答应。然而，这份善意却被周永恒扭曲为机会，他不仅声称自己被音乐人「L先生」性侵，更试图搬到周晓彤家中同居。在遭到坚决拒绝后，周永恒便开始了三更半夜上门狂按门铃、跟踪甚至发出死亡恐吓等一连串失控行为，令周晓彤精神濒临崩溃。

相关阅读：周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗

周晓彤心痛周永恒儿子变「人球」 

在整起事件中，最让周晓彤心痛的是周永恒年幼的儿子惨变「人球」。周晓彤在帮忙照顾期间与孩子建立了深厚感情，她声泪俱下地表示，孩子非常乖巧听话，但周永恒的失控行为已严重影响到儿子的正常生活，甚至被发现曾将儿子藏起来不让他上学。周晓彤希望这次事件曝光后，能引起社会关注，若周永恒夫妇最终走上离婚之路，期望孩子的抚养权能得到妥善安排，让无辜的小朋友能重获安稳正常的童年。她也喊话希望周永恒能尽快冷静下来，不要再做出伤害他人的行为。

相关阅读：周永恒揽女爆多角关系？前女团成员关晓彤狂闹「呃我离咗婚」 爆人身安全受威胁曾多次报警

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/40C5vJQ

