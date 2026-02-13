Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡定欣做「跟得夫人」冧老公  《东周刊》直击视后人妻生活  极贤淑到医院接收工叫定外卖

更新时间：12:00 2026-02-13 HKT
发布时间：12:00 2026-02-13 HKT

两届「视后」、现年44岁的胡定欣，于去年10月与外科医生陈健华（Akin）在纽西兰结婚，「升呢」成为人妻。婚后，定欣未有停下工作步伐，更在无预警下宣布离开效力23年的无线。回复自由身的她，坦言可以尽情做自己喜欢的事，并扬言积极发展内地市场。

胡定欣视后变跟得夫人

胡定欣虽然指需要时间慢慢调整自己的工作安排，但据知在好姊妹胡杏儿的穿针引线下，她将会与内地一间猛料经理人公司签约，实行全力北上吸金。趁未正式展开内地𢱑银之路，本刊日前就直击到，定欣陪伴老公做嘢，兼接收工，「视后」变身「跟得夫人」。

相关阅读：胡定欣离巢问过另一位视后？老公支持先往外闯再造人 拒夫妇档玩真人骚：唔会畀佢做

胡定欣超贤淑

趁未全面进军内地，胡定欣便先做好贤妻的本分。本刊就直击视后的人妻生活，日前在铜锣湾出席活动后，她亲自揸车到新蒲岗工厂区工作。两小时后，办妥公务的她，未有立即回家休息，反而驾车去老公位于尖沙咀的诊所，接对方收工更叫定外卖，非常恩爱！

相关阅读：两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4kuz8pT

