阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅

更新时间：12:00 2026-01-20 HKT
发布时间：12:00 2026-01-20 HKT

现年43岁的蔡卓妍（阿Sa），自2023年与「百亿麻雀馆太子爷」石恒聪的六年情告终后，感情动向一直是大众焦点。近日，她与年轻十岁的星级健身教练林俊贤（Elvis）恋情传得沸沸扬扬。日前阿Sa出席活动，一改低调作风，罕有地霸气认爱：「你们可以删去绯闻两个字。」而最新一期《东周刊》独家直击两人的关系已光速推进，进入同居试婚新阶段。阿Sa在行动上将Elvis「私有化」，邀请Elvis入住其位于东半山司徒拔道的亿元豪宅，共筑爱巢，提前体验婚姻生活。

Elvis与阿Sa同居维系感情

就在阿Sa与好姊妹钟欣潼（阿娇）合体出席活动、春风满面大方认爱的同一天，《东周刊》独家直击Elvis如常在中环的健身室执教，并未因女友是圈中富婆而有丝毫松懈。傍晚七时半下班后，他身孭一个装著两支网球拍的大背囊，乘车前往跑马地的网球中心，进行一对一的高强度训练。Elvis对自我要求极高，即使工作已消耗大量体力，依然坚持学习新技能。直到晚上九时，训练结束后，他便归心似箭，匆匆截了一辆的士，而目的地正是阿Sa的香闺。记者守候至深夜，仍未见Elvis离开，足见两人已展开同居生活。据悉，由于阿Sa工作繁忙，经常需要到外地工作，而Elvis的教练课程亦排得密密麻麻，为了争取更多相处时间，同居成为了两人维系感情的最佳方式。

Elvis与阿Sa甜蜜生活宛如新婚

据知情人士向《东周刊》透露，阿Sa与Elvis虽然有十年的年龄差距，但无碍感情发展，两人更是爱得痴缠。Elvis搬进爱巢后，他们的生活俨如一对新婚夫妻，不时会一起下厨，享受「煮饭仔」的乐趣，阿Sa更化身贤慧女主人，打理家务，对这段感情十分投入。密友指，两人早已视对方为终身伴侣，并有共识地朝著结婚的目标迈进，这也是为何阿Sa此次会一反常态，高调公开恋情，旨在给予男方十足的安全感和肯定的地位。

入行多年、早已是圈中小富婆的阿Sa，向来投资有道，手持至少五个总值逾亿的物业，生活无忧。如今在感情上觅得一位能同步向前、勤奋上进的伴侣，并火速发展至同居试婚的阶段，看来这段美好的「姊弟恋」很快便会开花结果，好事将近。

