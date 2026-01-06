陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密

现年38岁的2010年度香港小姐冠军陈庭欣（Toby），与彩丰行老板杨振源（Benny）拍拖八年屡传婚讯。然而，陈庭欣早前出席活动时，亲口证实两人已分手约三个月。陈庭欣表示，分手原因是双方「三观不一致」，并强调是和平分手，不涉及第三者。最新一期《东周刊》独家直击陈庭欣的单身生活，可见她由九肚山3千呎独立屋降格搬到黄大仙一个500呎蜗居，更惊爆她与《东张西望》「小鲜肉」主持曾锦燊过从甚密。

陈庭欣阔太梦碎回归朴实

随著八年情的结束，陈庭欣的「10亿女友」光环亦随之褪下，生活迎来了翻天覆地的变化。她已搬离昔日月租10万、位于九肚山的3千呎独立屋爱巢，迁往她于2020年以900万元购入黄大仙一个500呎的单位独居。陈庭欣过往出入有司机驾驶七人车接送的公主级待遇不再，如今凡事只能亲力亲为，靠自己驾车代步。日前《东周刊》直击，她结束活动后，仅与工作人员到茶餐厅用餐，作风变得相当朴实。据《东周刊》报导，分手初期陈庭欣一度伤心欲绝，但在好友的陪伴与支持下，已逐渐走出阴霾，将重心转移至工作，态度也变得比以往更为谦卑低调。与此同时，有传她与《东张西望》的爆肌「小鲜肉」主持曾锦燊近期过从甚密，两人不仅私下经常相约，陈庭欣更在IG上为对方公开拉票，似乎已准备好迎接新的开始。

杨振源派对狂欢尽显风流本色

相对于陈庭欣的低调疗伤，恢复单身的杨振源则是马不停蹄地享受人生。他先后飞往日本、马尔代夫等地旅游玩乐，生活多姿多彩。早前杨振源生日，他更于九肚山豪宅举行狂野派对，不仅有宾客酒后兴起玩「人体盛」，身为主角的杨振源更是肆无忌惮地周旋于不同女伴之间，贴身热舞，尽显风流本色。据《东周刊》报导，现年约47岁的杨振源为了让自己保持最佳状态，除了勤力健身操肌，最近更接受医美疗程，务求以更年轻俊朗的面貌，为重新「上市」做足万全准备，丝毫不见分手后的落寞，继续其精彩的富豪人生。

杨振源桃花旺盛令陈庭欣心死

有陈庭欣的密友向《东周刊》爆料，真正让陈庭欣心死的，是男方过于旺盛且毫不避讳的桃花。杨振源即使在与陈庭欣交往期间，桃色新闻依然此起彼落，从名模到闺密都曾卷入其中，甚至被贴街招追讨「情债」，让作为正印女友的陈庭欣不胜其烦。据悉，她不愿再为这只「无脚的雀仔」作无限期等待，毅然决定在迈入40岁前斩断情丝，挥别这段充满不安全感的关系。