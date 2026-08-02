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懒人经济｜深圳屋苑推「代倒垃圾」 ¥99包月还可顺路送快递

即时中国
更新时间：11:42 2026-08-02 HKT
发布时间：11:39 2026-08-02 HKT

深圳「懒人经济」开拓新赛道。据内媒《深圳晚报》报道，深圳市龙岗区有屋苑近日出现「代扔生活垃圾」的服务广告。居民只需将垃圾按约定时间放在家门口，便有专人上门代为投放。该服务提供单次、包月等多种收费模式，其中单次收费为8元人民币（下同），包月收费则为99元，更可顺带提供代取快递等增值服务，随即引起网民广泛热烈讨论。

也有68元「两日一次」

目前，该项新兴服务由个体从业者提供，服务范围暂时仅覆盖龙岗大运周边区域。服务时间分为早上或中午，另设有68元「两日一次」的弹性套餐供选择。

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不少支持该服务的居民认为，这项服务切实解决了三大生活痛点：一是部分老旧小区不设升降机，居民上落楼丢垃圾极为费力；二是独居长者及行动不便人士日常倒垃圾并非易事；三是不少上班族早出晚归，经常错过小区规定的垃圾定点投放时段。

网民热议深圳出现的「代扔生活垃圾」服务。
网民热议深圳出现的「代扔生活垃圾」服务。

陌生人频进出惹治安疑虑

然而，这项看似便利的服务亦引发了不少网民的忧虑。有反对者指出，服务人员多为个体户，陌生人频繁进出住宅小区，会否为大厦治安带来隐患？此外，在垃圾上门收集及运送途中，会否出现污水滴漏、产生异味等二次污染问题？若期间不慎发生财物遗失或损坏，责任又该如何划分？

业内人士分析指出，「代扔垃圾」本质上是一项满足细分市场需求的便民服务，但目前仍处于零散的萌芽发展阶段。不论是人员管理、衞生标准，还是责任归属，均缺乏统一规管。如何在大厦安全、衞生保障与居民便利之间取得平衡，建立完善的行业监管标准，将是这项新兴服务能否长远发展的关键。
 

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