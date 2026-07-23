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瑞幸乳酸菌美式咖啡回归 专配百亿活菌饮筒热爆全网

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更新时间：13:38 2026-07-23 HKT
发布时间：13:38 2026-07-23 HKT

瑞幸咖啡近日重新推出「乳酸菌美式」饮品，专配一根透明白色胶饮筒，管内封存了百亿益生菌颗粒，被内地年轻人争相购买，边喝咖啡，一边补充益生菌，这种「茶饮+功能养生」的新玩法热爆全网。

瑞幸咖啡7月13日与多邻国联名，重新推出「乳酸菌美式」咖啡，新品同时引入一款密封饮筒，意外引爆全网追棒。该支神奇饮管是「乳酸菌美式」专配，透明胶饮筒内，封存著含一百亿个益生菌的干燥菌粉，可以常温保存。

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消费者在喝咖啡的过程中，饮筒内的活菌和乳酸菌风味粉，会慢慢融化释放，乳酸菌的酸甜味与咖啡的醇苦混合，成为层次更高的风味。

这支「百亿活菌饮筒」上架一天，在社交平台的话题浏览量已高达60万。多间瑞幸门店更因而卖断货。22日，瑞幸发公告，新一批「百亿活菌饮筒」预计24日起，陆续恢复供应。

 

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