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甲醛超标︱二次元公仔徽章满房间伴睡 上海动漫迷头晕失眠

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更新时间：16:40 2026-07-19 HKT
发布时间：16:40 2026-07-19 HKT

年轻一代盛行动漫文化，带动许多颜色鲜艳的周边产品，例如手办模型、徽章、亚加力立牌等成为他们的至爱收藏。上海有动漫迷在一间放满「谷子」的睡房居住3天，出现头晕、失眠等不适，怀疑是上述动漫藏释放高浓度甲醛造成。

不宜密集放置须通风良好

《新民晚报》、《南国早报》等报道，女动漫迷「小邪」，在约百呎的睡房，布置了超过50件动漫周边产品，包括亚加力立牌、模型、公仔和徽章等，集中放在书桌及展示柜。

「小邪」在睡房放满动漫产品。新民晚报
「小邪」在睡房放满动漫产品。新民晚报
「小邪」在睡房放满动漫产品。新民晚报
「小邪」在睡房放满动漫产品。新民晚报
「小邪」在睡房放满动漫产品。新民晚报
「小邪」在睡房放满动漫产品。新民晚报
有网民检测动漫展示柜内的甲醛超标逾17倍。小红书＠沙沙拉
有网民检测动漫展示柜内的甲醛超标逾17倍。小红书＠沙沙拉

「小邪」在心爱动漫「谷子」（源自Goods，或称「骨子」，动漫的周边产品意思）包围3天后，出现头晕、失眠等情况。

她原本以为自己生活习惯或身体不佳，造成一时的影响，但后来发现，自己只要在客厅逗留，上述不适便会缓减，但返回房间便又开始头晕，才怀疑可能与房内大量动漫周边产品释放甲醛有关。

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「小邪」于是将房内的公仔及其他塑胶制品移除，只保留海报与贴纸，情况便明显改善。她指，未来会重新规划动漫产品的展示方式，加强通风以免造成健康风险。

报道指，另一动漫迷「小胡」，在家人担心下曾检测室内空气质素，他特地把门窗关闭后，才以空气甲醛快速检测试剂进行测量，结果显示室内甲醛浓度约为每立方公尺0.1毫克，已接近室内空气品质标准的临界值。

报道引述专家指，「谷子」常用的亚加力胶、合成树脂、油墨及黏著剂等材料，在新品阶段会释放微量甲醛或其他挥发性有机物，若大量收藏又长时间放置于密闭空间，确实可能提高室内污染风险。建议收藏家保持良好通风、避免过度集中堆放。

 

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