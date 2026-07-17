曲婉婷自爆曾患乳癌已切除单侧乳房 网民重提其母贪腐案痛批「现世报」

曾凭歌曲《我的歌声里》走红的内地歌手曲婉婷，近日接受加拿大媒体《Fête Chinoise》专访时，首度公开透露自己曾在2020年新冠疫情期间确诊乳癌。她表示，得知病情当下十分震惊，心想「为甚么是我」，如今她已切除左侧乳房，并勇敢分享抗癌历程。未料，曲婉婷自爆病情反惹来内地网民的风凉话。

曲婉婷透露，2020年时她发现左侧乳房出现肿块，经切片检查后确诊乳癌。恰巧家人当时正深陷贪污官司，她在动手术时身边仅有两名朋友陪伴，让她崩溃直呼：「那就是我需要家人的时刻，我想念我的家人。」

医生起初为她切除肿瘤，但后续检查发现约70%的乳房组织仍有癌细胞，建议她进行全乳房切除及重建手术。然而，她担心植入外来物会产生排斥反应或引发其他病变，最终决定不进行乳房重建。回忆当时面临的挣扎，她解释，歌曲《9 More Days》是因为病情才创作出来，象征手术前的9天倒数。

相关新闻：女歌手曲婉婷母涉贪近亿判囚终身

曲婉婷于2012年爆红，但其母亲、原哈尔滨市发改委副主任张明杰，因涉嫌贪污、受贿及滥用职权，造成公共财产损失逾3.5亿元（逾4亿港元）人民币。张明杰于2021年11月被中国法院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身并没收个人全部财产，此案当时在中国社会引发极大公愤。

张明杰（右）被判无期徒刑，同案的王绍玉（左）判刑十四年。

相关新闻：「隔空喊冤」被嘲「云尽孝」

自其母贪腐案东窗事发后，曲婉婷便长期定居加拿大。期间，她多次在社群平台上为母亲「喊冤」并表达思念，此举引发中国网民强烈不满与愤怒。舆论批评她海外留学与奢华生活的费用皆来自母亲贪污所得，指责其「吃人血馒头」。尽管张明杰已入狱服刑，但只要曲婉婷在网路上更新生活近况，仍会招致网民讨伐。

此次曲婉婷透露患癌切乳的消息，并未获得舆论的同情，反而引来网民排山倒海的谩骂与诅咒。不少人甚至将其患病与其母的贪污恶行挂钩，纷纷留言痛斥这是「现世报」与「报应」，甚至称其为「天大的好事」。