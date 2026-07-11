海底捞｜女食客「自带全桌食材」狂扫零食带走 拍片炫耀遭全网围攻｜有片

香港去年有「千海肥牛哥」在火锅放题店「又食又拎」轰动一时，上海近日有贪心女玩变奏，在海底捞自备全桌食材，仅点购汤底及小量配料，用餐后更将店内免费零食打包带走，并将过程拍成短片上载社交平台炫耀。影片曝光后引发网民强烈不满，直斥行为「占便宜没底线」，更有人讽刺「海底捞从此禁止自带菜品，阁下功不可没」。海底捞至发稿时未就事件有回应。

海底捞2023年已谢绝自备食材

内地网络近日疯传一段影片，一名女子在知名火锅连锁店「海底捞」用餐时，竟然自备了几乎全桌的火锅食材，包括蔬菜、肉类、丸类等。她入座后仅向店家点选了一份汤底及两份蘸料及一碟虾滑，其余满桌的食材全部由其随身背包内陆续取出。

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更令人侧目的是，她用餐后公然将店方提供给客人的免费小食和零食进行「扫货式」打包带走，并将整个「白嫖」过程拍成短片上载至社交平台炫耀。影片发布后旋即惹来大批网民怒轰，批评她「占了便宜还要卖乖」，行为极度自私且令人反感。

网民炮轰消耗商家善意

事实上，海底捞早年曾因「人性化服务」容许顾客自备食材，惟因食品安全风险及成本压力，集团已于2023年正式宣布谢绝顾客自带菜品，并于2026年全面严格执行，目前仅容许顾客自携酒水及饮品。店方解释指，外来食材的储存及卫生状况无法溯源，一旦发生食物中毒，责任极难厘清。



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不少网民在影片下留言嘲讽：「海底捞从此严格禁止自带菜品，阁下功不可没」。评论一针见血地指出，该女子的行为无异于公然挑战规则，并消耗商家的善意，若纵容此类不文明行为，最终只会令所有消费者共同承担规例收紧的代价。

