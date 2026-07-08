广西洪灾｜六蓝水库决堤「三断」村落变孤岛 逾200人靠剩米煲粥自救

广西受极端暴雨侵袭爆发严重洪灾。据内地《羊城晚报》报道，南宁市横州六蓝水库于7月6日突发严重险情，坝体出现缺口，倾泻的黄泥洪水瞬间吞噬下游多个村庄。



其中紧邻水库的独田村首当其冲，村内唯一对外连接的大桥被洪水彻底冲断，逾200名村民被困在断路、断网、断电的「孤岛」中。灾民一度需靠筹集剩米集体煮粥自救，目前当地政府与志愿者（义工）正利用重型无人机，日夜接力向村内空投救援物资及急需药品。

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洪水半小时淹没二楼大桥遭连根拔起

独田村被六蓝水库泄洪主河道一分为二，其中河东片区（第1至第5村民小组）是今次沦为「孤岛」的重灾区。村民阿健忆述，6日清晨察觉水库水流湍急后，全家慌忙向后山逃生。洪水来势汹汹，不到半小时便漫过许多房屋的二楼。当昨日（7日）洪水渐退后，村民赫然发现，一条长约40米、村民日常出入必经的行车大桥已被洪水完全冲毁，导致逾200名村民被困对岸无法离开。

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在「三断」（断路、断电、断网）的绝境下，灾区尽显人间温情。受困村民表示，被困初期大半天无法进食，街坊邻里遂自发开展自救，在洪水退去后翻找出未被浸泡的干净大米，集中起来共同煮粥，优先分给村内的老人与小孩果腹，共渡难关。

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义工出动无人机空投物资

为保障「孤岛」灾民的生存需要，当地政府紧急征集无人机志愿者连夜开展空中物资转运。有志愿者出动最大承重量达100公斤的重型无人机，单趟运送约80公斤的饮用水及面包等物资。除基本口粮外，针对村内高血压长者等特殊群体急需的医疗药品，亦透过无人机精准空投进村。

同时，当局已调派多部挖掘机进入灾区，加紧抢修被冲毁的道路及填平裂缝。惟截至昨日下午，断桥仍未修复，村内老幼只能在村头默默等待道路打通，期盼早日与外界亲友重聚。

应对广西洪灾，据悉，7月6日晚，国家防总办公室成立应急管理部、水利部组成的联合工作组赴广西南宁横州市洪涝灾区，看望慰问受灾群众，查勘工情险情，协助指导地方做好防汛抗洪抢险救援、救灾救助工作。